प्राधिकरणाकडून मिळणार बांधकाम परवाने 

कोल्हापूर : कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडून 42 गावात बांधकाम परवाने दिले जात आहेत. प्राधिकरणाच्यावतीने साध्या, सोप्या भाषेत बांधकाम परवान्याचे छापील प्रतिज्ञापत्र दिले जात आहे. त्यामुळे प्राधिकरणामध्ये समाविष्ठ असणाऱ्या ग्रामस्थांना बांधकाम परवान्यासाठी हेलपाटे मारावे लागणार नसल्याचे चित्र आहे. प्राधिकरणात समाविष्ठ असणाऱ्या गावांना बांधकाम परवान्यांसाठी तहसिलदार कार्यालय, नगररचना कार्यालय व त्यानंतर प्राधिकरणाच्या कार्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागत होते. लोकांना बांधकाम परवाने मिळत नसल्याने अनाधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले होते. याला जबाबदारही प्राधिकरण कार्यालयच होते. त्यामुळे शहर हद्दवाढीला विरोध करणारे ग्रामस्थ प्राधिकरणालाही विरोध करू लागले होते. आता बांधकाम परवाने थेट प्राधिकरणाकडूनच मिळणार असल्याने लोकांना याचा फायदा होणार आहे. बांधकाम परवान्यासाठी लोकांना नाहक त्रास सहन करावा लागू नये, यासाठी कोल्हापूर शहर (जिल्हा) कॉंग्रेस सेवादलवतीने संजय वाईकर, शिवसेनेसह 42 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांच्यावतीने पाठपुरावा केला होता. प्राधिकरणाची स्थापना होवून दोन वर्ष झाले तरीही कोणतेही काम केले जात नव्हते. लोकांना बांधकाम परवाने मिळत नव्हते. त्यामुळे गावठाणाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणचे बांधकाम परवाने तात्काळ द्यावे, यासाठी अनेक वेळा बैठक झाली. मात्र, यातून तोडगा निघाला नाही. दरम्यान, प्राधिकरणाकडून बांधकाम देण्यास सुरूवात केल्यामुळे लोकांना दिलासा मिळाला आहे. असा मिळणार परवाना :

बांधकाम परवाना मागणाऱ्या व्यक्तिने प्राधिकरणाकडून छापिल प्रतिज्ञा पत्र घ्यावे लागले. हे प्रतिज्ञापत्र तहसिलदारांकडून ऍफिडेव्हिट करून घ्यावे लागणार आहे. त्यानंतर हे प्रतिज्ञापत्र पुन्हा प्राधिकरणाला द्यावे लागेल. त्यानंतर कागदपत्र जमा करून चलन दिले जाईल. चलन भरल्यानंतर बांधकामे परवान्याचे आदेश दिले जातील.



