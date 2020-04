कोरोनामुक्त महिलेचे कुडचीत टाळ्यांच्या गजरात स्वागत...

रायबाग (बेळगाव) - कुडची येथील कोरोना बाधित महिलेचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. त्यामुळे तिला आज (ता. २१) बेळगावच्या 'बिम्स'मधून घरी पाठवण्यात आले. कुडची येथे सायंकाळी दाखल झाल्यावर विविध खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करून घरी पोहोचविले. अतिरिक्त जिल्हा पोलिस प्रमुख अमरनाथ रेड्डी, अथणीचे पोलिस उपाधीक्षक एस. व्ही. गिरीश, चिक्कोडीचे प्रांताधिकारी रवींद्र कर्लिंगन्नावर, रायबागचे तहसीलदार चंद्रकांत बजंत्री, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. एस. एस. बाणे, कुडचीचे पोलिस उपनिरीक्षक शिवराज दरीगौड, कुडची नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी एस. ए. महाजन, कुडची समुदाय आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सतीश कलट्टी यांच्यासह विविध खात्यातील अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. वाचा - ...तर जगभरातील कोरोना संकट होईल दूर सिंडिकेट बँकेजवळून जुनेदिया शाळेजवळ असलेल्या निवासस्थानापर्यंत अधिकाऱ्यांनी या महिलेला पोहोचविले. गल्लीतील नागरिकांनीही टाळ्या वाजवून स्वागत केले. एक महिला कोरोना मुक्त झाल्याने अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकांच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकत होता. सर्वच अधिकाऱ्यांनी कुडची येथे तळच मारला असून कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना आलेले हे मोठे यश आहे. अद्याप कुडची क्वारंटाइन सापडत असून त्यांची व्यवस्था व आरोग्य तपासणी करण्यात येत आहे. आता महिला कोरोना मुक्त झाल्याने अधिकाऱ्यांसह कुडचीवासियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

