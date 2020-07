चंदगड : तालुक्‍यातील 60 टक्के गावांना कोरोनाचा विळखा पडला आहे. आरोग्य विभागाकडील अहवालानुसार सुमारे 150 पैकी 90 गावांत आतापर्यंत 313 रुग्ण आढळले आहेत. एकूण रुग्णांच्या 19 टक्के रुग्ण एका तांबुळवाडी गावात आढळले आहेत. त्या पाठोपाठ अडकूर, शिनोळी खुर्द, लकीकट्टे, हलकर्णी, सत्तेवाडी, भोगोली, नांदवडे, मुगळी, धुमडेवाडी, राजगोळी बुद्रूक येथे रुग्ण संख्या आहे. त्याची सरासरी प्रत्येकी सुमारे 5 ते 2 टक्के आहे. अन्य गावांतून एक ते तीन रुग्ण आढळले आहेत. तालुक्‍यात 24 जूनपर्यंत सापडलेले सर्व रुग्ण पुणे, मुंबईसारख्या बाहेरच्या शहरांतून आले होते. तोपर्यंत रुग्णांची संख्यासुद्धा शंभरच्या आत होती. 25 जूनला अडकूर येथे पहिला स्थानिक रुग्ण आढळला. त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या संपर्कातील सुमारे 17 लोक बाधित निघाले. गावातील दीडशेहून अधिक लोकांना क्वारंटाईन करण्यात येऊन स्वॅबची तपासणी करण्यात आली. गेला एक महिना बाजारपेठेचे हे गाव कंटेन्मेंट झोनमध्ये आहे. त्यानंतर तांबुळवाडी येथे एक रुग्ण सापडला. तो सुद्धा स्थानिकच आहे. एका कारखान्यात कामाला असलेल्या या रुग्णाने भजनात सहभाग घेतला होता. त्यातून संसर्गाची साखळी एवढी वाढली की, आता या गावात 63 रुग्ण आहेत. एकेका कुटुंबातील सर्वजण क्वारंटाईन झाल्याने शेती, जनावरांची अडचण झाली आहे. दरम्यान, 3 जुलैला शिनोळी येथील डॉक्‍टर कोरोनाबाधित आढळले. त्यांच्या संपर्कातील रुग्णांची संख्या मोठी होती. 4 जुलैच्या आकडेवारीनुसार तालुक्‍याने शंभरीचा आकडा पार केला. त्यानंतर मात्र ही संख्या झपाट्याने वाढत गेली. पुढे पंधरा दिवसांत नव्याने 213 रुग्ण नोंदवले गेले. त्यांच्या संपर्कातील नागरिकांचे स्वॅब घेतल्यानंतर अजूनही ही संख्या वाढण्याची शक्‍यता आहे. तालुक्‍यातील 90 गावांत आतापर्यंत त्याचा फैलाव झाला आहे. दुर्गम वाडी-वस्तीवर रुग्ण सापडत असल्याने भीतीचे वातावरण आहे. स्थानिक संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी गाव पातळीवर कडक लॉकडाउन गरजेचा आहे. त्याला सर्वांनी सहकार्य करणेही अपेक्षित आहे. 150 रुग्ण बरे होऊन घरी....

313 रुग्णांपैकी सध्या क्वारंटाईन असलेले 165 वगळता उर्वरित सुमारे 150 रुग्ण बरे होऊन घरी गेल्याचे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. आर. के. खोत यांनी सांगितले. अजून सुमारे 50 रुग्णांचे स्वॅब अहवाल प्रलंबित आहेत. संपादन - सचिन चराटी

Web Title: Corona Patients In 90 Out Of 150 Villages In Chandgad Taluka Kolhapur Marathi News