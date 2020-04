बेळगावच्या या भागात आढळत आहेत कोरोनाचे रूग्ण ; उडालीय खळबळ...

रायबाग (बेळगाव) - कु़डची येथे या आधी कोरोनाचे चार रूग्ण आढळले आहे. आज (ता. १२) पुन्हा तिघांना कोरोनाची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने येथे खळबळ उडाली आहे. कुडची परिसरात दुपारी समजल्यापासून भीतीचे वातावरण पसरले आहे. प्रशासन व पोलिसांकडून आता बंदोबस्त कडक होणार आहे. जिल्ह्यात चार जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे रविवारी (ता. १२) स्पष्ट झाले. त्यात कुडची येथील तीन जण असल्याचे परिसरातील भीतीच्या वातावरणात वाढ झाली आहे. आता येथील रूग्णांची संख्या सातवर पोहोचली आहे. निझामुद्दीनमधील धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी झालेल्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. त्यांच्याशी या रुग्णांचा संपर्क आला असल्याने आणखी तिघांना संसर्ग झाला आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे. य़ेथील संसर्ग झालेल्यांचे वय १९, ५५ व २५ असे आहे. वाढत्या संसर्गामुळे सर्वसामान्य लोकांमधून चिंता वाढली आहे. आयुक्तांचा नवीन फंडा ; सावधान...! निपाणीत अवतरले यम आणि चित्रगुप्त ! गेल्या रविवारी कुड़चीतील चार जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. तेंव्हापासूनच जिल्हा व तालुका प्रशासन, पोलिस आणि आरोग्य खाते सतर्क झाले आहे. जिल्हा पोलिस प्रमुख लक्ष्मण निंबर्गी यांनी दोनवेळा भेट दिली आहे. तहसीलदार चंद्रकांत बजंत्री, अथणीचे पोलिस उपाधीक्षक एस. व्ही. गिरीश, कुडचीचे उपनिरीक्षक शिवराज दरीगाैड, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डाॅ. एस. एस. बाणे, कुडची समुदाय आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डाॅ. सतीश कलट्टी यांच्यासह अधिकारी तळ ठोकून आहे. ११ एप्रिलपासून सीलडाऊन केले असून ड्रोन कॅमेऱय़ाची नजर ठेवण्यात आली आहे. आता आणखी तीन जण आढळल्याने बंदोबस्त वाढविला जाणार आहे. आरोग्य खात्याक़डून त्वरित उपाययोजना करण्यात येणार आहे. प्रत्येक नागरिकाचे होणार थर्मल स्कॅनिंग कु़डची येथे एकुण कोरोनाचे सात रूग्ण आढळल्याने चिंतेत भर पडली आहे. शहरातील प्रत्येक नागरिकांचे बचावासाठी थर्मल स्कॅनिंग करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आरोग्य खात्याकडून देण्यात आली.

