कोल्हापूर जिल्ह्यात  दीडशे गावांत पोचला कोरोना 

कोल्हापूर : शहरासह जिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागले आहेत. मार्चमध्ये तब्बल 150 गावांत कोरोना पोचला असून, रुग्णसंख्या 310 पर्यंत पोचली आहे. पालिका क्षेत्रात 114, महापालिका हद्दीत 338, तर बाहेरील जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या 127 वर पोचली आहे. रोज आठ ते दहा गावांत कोरोनाचा प्रसार होऊ लागल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबविणे आवश्‍यक आहे. ग्रामीण भागात रुग्णसंख्या वाढत असताना ती हातकणंगले, करवीर या तालुक्‍यांत सर्वाधिक आहे. हे दोन्ही तालुके शहरीकरणात आघाडीवर आहेत. जिल्ह्याच्या मुख्यालयाशी सततचा संपर्क, बाहेरगावी, परजिल्ह्यांत नोकरी करणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्यानेच ही रुग्णसंख्या वाढली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गेल्या चार महिन्यांत गगनबावड्यात एकही रुग्ण सापडला नव्हता. आता एका कोरोना रुग्णाची नोंद झाली आहे. शिरोळ तालुक्‍यातही एक रुग्ण सापडला. करवीर, पन्हाळा, भुदरगड, शाहूवाही, शिरोळ येथील रुग्णसंख्या 15 च्या आत आहे. करवीर तालुक्‍यात सर्वाधिक म्हणजे 123 रुग्ण, तर हातकणंगले तालुक्‍यात 75 रुग्ण सापडले आहेत.

ग्रामीण भागातील कोविड सेंटर सुरू करण्याचे नियोजन जिल्हा आरोग्य विभागाने केले. तसेच, या ठिकाणी कोणता स्टाफ नेमायचा, कोरोनाची दुसरी लाट आली तर किती बेड लागतील, ऑक्‍सिजन, व्हेंटिलेटरची किती गरज भासेल याचा अंदाज काढून त्याप्रमाणे नियोजन करण्यात येत आहे. कोरोनाच्या रुग्णांवरील उपचारांसह लसीकरणाचे नियोजनही केले. जास्तीत जास्त लसीकरण करण्यावर जिल्हा प्रशासनाचा भर दिसून येत आहे. तालुकानिहाय रुग्ण असे :

*आजरा 11

*भुदरगड 10

*गगनबावडा 1

*गडहिंग्लज 28

*हातकणंगले 75

*कागल 15

*करवीर 123

*पन्हाळा 14

*राधानगरी 7

*शाहूवाडी 12

*शिरोळ 12

Web Title: Corona reached one and a half hundred villages in Kolhapur district