कोतीजच्या 'त्या' अकरा जणांचा कोरोना रिपोर्ट आला निगेटिव्ह...

कडेगाव - कोतीज (ता. कडेगाव) येथील मुंबईस्थित पंचावन्न वर्षीय कोरोना पॉझिटिव्ह व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्या अकरा जणांच्या व येतगाव (ता.कडेगाव) येथील मलकापूरस्थित (कराड) 'त्या' पस्तीस वर्षीय कोरोना बाधित तरुणाच्या संपर्कात आलेल्या चौघांच्या घशातील स्वॅबचे नमुने मंगळवारी (ता.5) आरोग्य विभागाने घेतले होते.त्याचा अहवाल आज सकाळी प्राप्त झाला असून कॊतीज येथील 11 जणांचा कोरोना चाचणीचा अहवाल 'निगेटिव्ह' आला आहे.तर येतगावातील कोरोनाबाधित तरुणाच्या संपर्कातील चौघांचा दुसऱ्यांदा कोरोना चाचणी अहवाल 'निगेटिव्ह' आला आहे.त्यामुळे संबंधित,नातेवाईक व कॊतीज येतगावसह तालुक्यातील नागरिकांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोतीज येथील दोन भाऊ मुंबई येथे आपल्या कुटुंबियांसोबत राहतात.तर त्यापैकी एका पंचावन्न वर्षीय व्यक्तीला सर्दी,ताप व खोकला जाणवू लागला. त्यामुळे ते मुंबई येथील रुग्णालयात गेले असता तेथील आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी 30 एप्रिल रोजी त्यांच्या घशातील स्वॅबचे नमुने घेतले होते. त्याचा अहवाल शुक्रवारी (ता.1) कोरोना पॉझिटिव्ह आला. तर याच कोरोनाबाधिताच्या दोन मुली, भाऊ,भावजय व पुतणी अशा एकूण पाच व्यक्ती 23 एप्रिल रोजी विना परवाना कोतीज येथे आल्या होत्या. वाचा - सांगली जिल्ह्यात येणाऱ्यांची माहिती एका क्‍लिकवर त्यामुळे कोतीज येथील मुंबईस्थित पंचावन्न वर्षीय व्यक्तीचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती मुंबईतील रुग्णालयातून सांगली जिल्हा प्रशासनाला रविवारी (ता.3) कळविण्यात आली.कॊतीजसह तालुक्यातील नागरिकांत मोठी खळबळ उडाली होती.तर आरोग्य विभागाने मुंबईहून कोतीज येथे आलेल्या पाच जणांसह त्यांच्या येथील कुटुंबातील इतर सहा असे एकूण अकरा जणांना कडेगाव येथील शासकीय वसतिगृहात संस्थात्मक क्वारंनटाईन केले.त्यामुळे कोतीजसह तालुक्यातील नागरिकांत पुन्हा प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.प्रशासनाने कोतीज येथे जाऊन संबंधीत वस्ती सील केली आहे.तसेच गावातही चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. तर मुंबईहून आलेल्या पाच व्यक्ती व कॊतीज येथील त्यांच्या कुटुंबातील सहा अशा एकूण अकरा जणांचा कोरोना चाचणी अहवाल आज निगेटिव्ह आल्याने संबंधित व कॊतीजसह तालुक्यातील नागरिकाना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर येतगाव (ता.कडेगाव) येथील मलकापूरस्थित (कराड) 'त्या' पस्तीस वर्षीय कोरोना बाधित तरुणाच्या संपर्कात आलेल्या चौघांचा दुसरा कोरोना चाचणीचा अहवाल आज 'निगेटिव्ह' आला आहे.त्यामुळे येत गावसह,प्रशासन व तालुक्यातील नागरिकांना दिलासा मिळाला.सात दिवसानंतर या चौघांचे आरोग्य विभागाने दुसऱ्यांदा स्वॅब घेतले होते,त्याचा अहवाल आज सकाळी निगेटिव्ह आला आहे.

