कोरोना लढ्यात काम नाकारणारे जाणार काळ्या यादीत

कोल्हापूर : नव्याने नियुक्त झालेले वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचारी कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक कामे नाकारत आहेत. अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रद्द करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे इथून पुढे त्यांना शासकीय सेवेत प्रवेश मिळणार नाही, अशी माहिती जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज दिली. जिल्ह्यात कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. तरीही काही वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचारी कारणे सांगून काम टाळत आहेत, नाकारत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, आरोग्य उपसंचालक डॉ. हेमंतकुमार बोरसे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. बी. सी. केम्पीपाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. हर्षला वेदक आदींच्या उपस्थितीत बैठक घेतली. बैठकीत त्यांनी हे आदेश दिले आहेत. कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनेत वैद्यकीय अधिकारी तसेच इतर पॅरामेडिकल स्टाफ यांची मोठ्या प्रमाणात भरती करण्यात येत आहे; परंतु काहीजण अर्ज करून त्यांची निवड झाल्यावर तसेच प्रत्यक्ष काम करीत आहेत, अशांना कोव्हिड-19 प्रतिबंधक कामासाठी आदेश दिल्यावर ते आदेश नाकारत आहेत. वैद्यकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी आदेश नाकारत असतील तर त्यांच्या नेमणुका तत्काळ रद्द केल्या जाव्यात. त्यांच्याविरुद्ध येथून पुढे कोणत्याही शासकीय सेवेत पुन्हा प्रवेश मिळणार नाही, असा शेरा मारून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याच्या कारवाईचा निर्णय घेत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

