अलगीकरण कक्षात फुटबॉल खेळणे पडले चांगलेच महागात 

पन्हाळा - वाघबीळमधील एकलव्य कोरोना केअर सेंटरमध्ये शनिवारी पोर्ले विरुद्ध कोतोलीकर यांच्यात रंगलेल्या फुटबॉल सामन्यातील 6 जणांवर कोडोली पोलिस ठाण्यात आज गुन्हा नोंद झाला. याबाबतची फिर्याद सेंटरचे समन्वय अधिकारी पंचायत समितीचे बांधकाम शाखा अभियंता प्रवीण अशोक राव यांनी दिली आहे. 59 रुग्ण या सेंटरमध्ये अलगीकरण कक्षात आहेत. सेंटरमधील अलगीकरण कक्षाच्या व्हरांड्यात पोर्ले व कोतोलीतील सहा कोरोनाग्रस्त शनिवारी चक्‍क फुटबॉल खेळतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. इतकेच काय सेंटरमधील अन्य पेशंट खेळ पहात होते. हे पण वाचा - मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिनी हा तर भाजपचा अपशकुन खेळाडूंनी पोर्ले विरुद्ध कोतोली टीम' असे नावही टीमला दिले होते. व्हायरल झालेला व्हिडिओ पाहून आज समन्वय अधिकाऱ्यांनी सेंटरला भेट देऊन माहिती घेतली. कोरोनाची लागण झालेली आहे हे माहीत असूनही या सहा जणांनी नियमभंग केल्याने त्यांच्याविरोधात आपत्ती व्यवस्थापन, साथीचे रोग अधिनियमांतर्गत फिर्याद दिली आहे. संपादन - धनाजी सुर्वे

