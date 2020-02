कोल्हापूर : शिक्षणासाठी कोल्हापुरात राहणाऱ्या दोघी बहिणी येथे रूम घेऊन राहतात, दोन दिवसांपूर्वी सायंकाळी त्या सामान खरेदीसाठी बाहेर पडल्या. काही अंतर चालल्यानंतर दोन तरूण पाठलाग करत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांच्याकडे दूर्लक्ष करत त्या चालत राहिल्या. काही अंतर पुढे गेल्यानंतर त्यांनी या तरूणांकडे पाहिले. मोटारसायकलवर पाठीमागे बसलेल्या तरूणाने त्यांच्यावर मोबाईल रोखला. दोघींनी रागाने पाहूनही त्यांच्यावर काहीच परिणाम झाला नाही. चेहरा ओढणीने झाकल्यानंतर वेगात तरूण निघून गेले. ही घटना "सायबर' परिसरातील हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पोलिस ठाण्याच्या आवारातच घडली. वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थिनींना तर या प्रकाराला सातत्याने सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र त्यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर समोर आले. सायबर महाविद्यालय, शिवाजी विद्यापीठ परिसरात असलेल्या वसतिगृहातील विद्यार्थिनींशी आज संवाद साधला. यावेळी वसतिगृहासोबत कॉट बेसिसवर राहणाऱ्या विद्यार्थिंनीनी आपली कैफीयतच मांडली. सायंकाळी सातनंतर रूमच्या बाहेरच पडू शकत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. सुट्टीच्या दिवशी किंवा महाविद्यालयातील लेक्‍चर्स संपल्यानंतर बाहेर पडल्यानंतर अशा छेडछाडीच्या घटनांना त्यांना सामोरे जावे लागते. राजारामपुरीत कामानिमित्त गेल्यानंतर तरूण मोटरसायकलवरून पाठलाग करतात. परत रूमवर येताना त्यांना रूमची माहिती मिळू नये, यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. त्यांना चुकविण्यासाठी राजारामपुरीतील गल्ल्यांत त्या फिरतात. त्यांनी पाठलाग करण्याचे सोडून दिल्यावरच रूमवर परत येतात. या सर्व गोष्टींत त्यांचा वेळ वाया जातो. तसेच मानसिक स्वास्थही बिघडते. अशा घटनांना आवर घालायची असल्यास मुलींनी स्वतः पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. त्वरीत "1091' या हेल्पलाईनशी संपर्क साधून पोलिस प्रशासनाला याची माहिती दिली पाहिजे. लिफ्ट देण्याचा बहाणा..

कॉलेज सुटल्यानंतर आसपासच्या परिसरातच रूम घेऊन काही विद्यार्थिनी राहतात. मोगणे पथ, राजाराम तलाव या परिसरात दुपारच्या वेळी शुकशुकाट असतो. यावेळी या विद्यार्थिनी चालत जातना चारचाकीतून काही तरूण येतात. तुम्हाला लिफ्ट देऊ का ? कोठे सोडायचे ? अशी विचारणा करतात. उत्तर देत नाही तोपर्यंत पाठलाग करतात. कितीही दुर्लक्ष केले तरी हा नित्यक्रमच बनल्याचे काही विद्यार्थिनींनी सांगितले. * तक्रारीसाठी - 100, 1091 किंवा निर्भया पथकाचा व्हॉटस्‌ऍप क्रमांक - 9405380133.

