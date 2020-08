दररोज अडीच टन कचऱ्याची विल्हेवाट 

कोल्हापूर : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे जैव वैद्यकीय कचरा (मेडिकल वेस्ट) जमा होण्याच्या प्रमाणात तिपट्टीने वाढ झाली. पूर्वी दिवसाला आठशे ते नऊशे किलो जमा होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण दोन ते अडीच हजार किलोच्या (अडीच टन) घरात सध्या पोहचले आहे. झूम प्रकल्पालगतच्या प्रकल्पात सध्या दोन शिफ्टमध्ये काम सुरू आहे. शहरात कोरोना रुग्णांचा आकडा सहा हजारांवर पोहचला आहे. दिवसाला किमान शंभर ते दीडशे रुग्णांची नव्याने भर पडत आहे. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या अंत्यसंस्काराचा ताण जसा स्मशानभूमीवर वाढतो, तसाच ताण जैव वैद्यकीय कचरा गोळा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आहे. कोरोनाचा कचरा गोळा करण्यासाठी चार स्वतंत्र गाड्या आहेत. अन्य चार गाड्यातून सरकारी तसेच खासगी दवाखान्यातील कचरा गोळा केला जातो.

शहरातून जमा होणाऱ्या वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट ही प्रत्येक महापालिकेच्या दृष्टीने आव्हान असते. पूर्वी खासगी ठेकेदारातर्फे जैव वैद्यकीय प्रकल्प चालविला जात होता. नंतर महापालिकेने स्वतः प्रकल्पाचा ताबा घेतला. तासाला शंभर किलो जाळण्याचा प्रकल्पाची क्षमता आहे.

दीड महिन्यात कोरोना रुग्ण तसेच कोव्हिड सेंटरच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. डॉक्‍टरांकडून वापर झालेले पीपीई कीट, कोव्हिड सेंटरमधील ग्लोज, मास्क, कोरोना रुग्णांचे खाण्याचे डबे, स्वॅब धेऊन वेस्ट झालेले मटेरियल, क्वारंनटाईन सेंटरमधील वैद्यकीय कचरा याचा भार प्रकल्पावर पडत आहे.

प्रकल्पाचे धुरांडे तीस मीटर उंचीचे आहे. त्यातून सुटणाऱ्या धुरामुळे दुष्परिणाम होऊ नयेत, याची काळजी घेतली आहे. कचरा संकलन करणाऱ्या गाड्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. चालक तसेच हेल्पर, प्रकल्पातील कर्मचारी जीव घोक्‍यात घालून काम करत आहेत. एप्रिल तसेच मेमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होती. जूनच्या पंधरवड्यानंतर रुग्णांची संख्या वाढत गेली. दररोज हजारोच्या घरात स्वॅबची तपासणी होऊ लागली. जैव वैद्यकीय कचरा संकलित करून तो रोज जाळला जातो. कोरोनामुळे कचऱ्यात तिपट्टीने वाढ झाली आहे. मास्क तसेच ग्लोजची संख्या कचऱ्यात अधिक आहे. कचरा वाहून नेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची काळजी घेतली जाते. सुट्टी न घेता दोन शिफ्टमध्ये काम सुरू आहे.

- विजय पाटील, नोडल अधिकारी, जैव वैद्यकीय कचरा प्रकल्प.

