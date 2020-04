कोल्हापूर ः मुंबईत राहणारा तरुण महिनाभरापूर्वी शाहूवाडी तालुक्‍यातील गावी परतला. दक्षतेचा भाग म्हणून त्याला क्वारंटाईन केले. त्याचा कालावधी पूर्ण झाला. तसा तो निर्धास्त झाला. रानफळांबरोबर त्याने काजूवरही ताव मारला. तसा त्याचा खसा दुखू लागला. नातेवाइकांसह ग्रामस्थही हादरून गेले. त्याला स्थानिक रुग्णालयात नेण्यात आले. घसा व ताप पाहून त्याला सीपीआरला हलवा, असे डॉक्‍टरांकडून सांगण्यात आले. तसा तो तरुण सांगू लागला, "मी काजू खाल्लाय डॉक्‍टर, तसं काही नाही.' परंतु, त्याचे कोणी ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हते. त्याला सीपीआरमध्ये हलविले. तेथे त्याला डबल क्वारंटाईन केले. शाहूवाडी तालुक्‍यातील सुमारे 10 हजार लोक मुंबई-पुण्यात राहतात. कोरोनाचा प्रतिबंध करण्यासाठी संचारबंदी लागू करताच हे लोक गावी परतू लागले. तसाच तोही महिनाभरापूर्वी गावी परतला. त्याला क्वारंटाईन केले. त्याचा कालावधी पूर्ण झाला. त्याच्यासह त्याच्या नातेवाइकांनी धीर सोडला. दरम्यान, तरुणाला रानफळांचा अस्वाद घेण्याचा मोह आवरला नाही. त्याने काजूवर ताव मारला. तसा त्याचा घसा दुखू लागला. घशाच्या दुखण्याने त्याला तापही आला, तसे घरच्यांबरोबर आसपासचे नागरिकही हादरून गेले. त्याला स्थानिक रुग्णालयात नेले. तेथे त्याचा घसा व ताप पाहून डॉक्‍टरांनी नो रिस्क म्हणून थेट सीपीआरमध्ये पाठविण्याचा निर्णय घेतला. तो तरुण घशाच्या दुखण्यातूनही "डॉक्‍टर, मी काजू खाल्लेत' असे सांगण्याचा प्रयत्न करीत होता; पण त्याला सीपीआरमध्ये दाखल करण्यात आले. दक्षतेचा भाग म्हणून त्याला पुन्हा क्वारंटाईन केले.

Web Title: Doctor, eat nuts, nothing like that! kolhapur marathi news