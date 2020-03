हे नको, ते नको ; मग करु काय? 

कोल्हापूर: मैत्रिणीकडे जावू नको, सायकल फिरवू नको, बागेत खेळायचे नाही, क्‍लासला जायचे नाही, शाळेला तर सुट्टी आहे, दिवसभर अभ्यास करुन कंटाळाला आलाय, मग कंटाळा घालवण्यासाठी आम्ही करायचे काय?, असा संतप्त पण रास्त सवाल घराघरातील मुलं करु लागली आहेत. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सुट्टीमुळे शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थी चार भिंती आड अडकून पडले आहेत. कोरोनाच्या भितीने टप्प्याटप्प्याने सार्वजनिक वाहतूक, सभा, समारंभ, गर्दीचे कार्यक्रम यांना बंदी घातली आहे. पुढचा टप्पा म्हणून खबरदारीसाठी शाळांनाही सुट्टी दिली. सुट्टीनंतर दोन दिवस मुलांनाही गंमत वाटली, मात्र अभ्यासाव्यतिरिक्‍त इतर उपक्रमांवर गदा आल्याने हीच सुट्टी मुलांना जाचक वाटू लागली आहे. संसर्गाने कोरोनाचा फैलाव वाढू नये, म्हणूनच शासन, शाळा, पालकांकडून खबरदारी घेतली जात असली तरी लहान मुलांना मात्र अजून सर्व परिस्थितीचा उलगडा न झाल्याने त्यांचा संताप वाढत आहे. सकाळी शाळा असणारे विद्यार्थी सकाळी सहा, सात वाजता शाळेत जावून दुपारी दोन वाजता परत येतात. तर सकाळी 10 वाजता शाळेला जाणारे विद्यार्थी हे पाच नंतर घरी येतात. त्यामुळे शाळेला जाण्यापूर्वी किंवा शाळेतून आल्यानंतर हे विद्यार्थी खेळ, क्‍लास, डान्स, अभ्यास, टीव्ही पाहणे यात वेळ घालवतात. मात्र आता अभ्यासाव्यतिरिक्‍त सर्वच उपक्रमांवर बंदी आली आहे. मुलांना पालकांनी घरातच थांबवून ठेवले आहे. यापूर्वी मुलांना विविध खेळ, स्विमिंग, सायकलींग, डान्स, गप्पाटप्पा करण्यासाठी मुलांना मोकळीक दिली मात्र त्यावरही निर्बंध आले आहेत. चुकून कोरोनाची बाधा होवू नये, म्हणूनच पालकांकडून खबरदारी घेतली जात आहे. मात्र या खबरदारीने मात्र मुले वैतागली आहेत. घरात बसून वैताग आला आहे. शाळेतून व्हॉटसअपवर अभ्यास दिला आहे. हा अभ्यास पूर्ण केला जातो. मात्र उरलेल्या वेळेत कुठेच जाता येत नाही. मैत्रिणींसोबत खेळता येत नाही. त्यांना घरी बोलावता येत नाही आणि त्यांच्या घरीही जाता येत नाही. दिवसभर घरात बसून कंटाळा येतो. कधी एकदा हा कोरोना जातोय त्याची वाट पाहत आहे.

- शौर्या पाटील, इयत्ता सहावी, होलीक्रॉस.

Web Title: Don't want it, don't want it; What shall we do?