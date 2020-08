दुर्गम भागात सेवा देणारे डॉ. बामणे ;  108 रुग्णवाहिकेतून अनेकांना वेळीच केले दाखल 

कोल्हापूर : तीन महिन्यांचे बाळ कोरोना पॉझिटिव्ह, आई निगेटिव्ह, या दोघांनाही 108 रुग्णवाहिकेत घेतले, उपचारानंतर दोघेही बरे झाले. पुढे 86 वर्षांचे आजोबा बाधित होते, त्यांनाही दवाखान्यात दाखल केले. तेही बरे झाले. दुर्गम भागात राहणारा, खासगी रुग्णालयात पैशाअभावी पोचू न शकणारा वर्ग मोठा आहे. त्यांना कोरोनाव्यतिरिक्त आजार ओपीडीव्दारे बरे केले. बरे झालेल्या रुग्णांच्या समाधानातून ग्रामीण भागात उपचार करणाऱ्या डॉक्‍टरांचा आत्मविश्‍वास वाढत असल्याची माहिती डॉ. आप्पासाहेब बामणे (कोवाड, ता. चंदगड) यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. डॉ. बामणे साडेचार महिने 108 रुग्णवाहिकेची सेवा देतात. स्वतःची ओपीडी चालवतात. आजरा, चंदगड, गडहिंग्लज या तालुक्‍यातील शेकडो बाधितांना रुग्णालयात त्यांनी पोहचवले तर अन्य आजारांतील रुग्णांवर उपचार केले. ते म्हणाले, "सकाळी 8 वाजता डबा घ्यायचा 108 रुग्णवाहिकेत जाऊन बसायचं, कॉलसेंटरवरून फोन येतो, एकावेळी पाच-सहा कोरोना बाधितांना त्यांच्या गावात जाऊन रुग्णवाहिकेत घ्यायचं. त्यांना रुग्णवाहिका गडहिंग्लज उपजिल्हा रुग्णालय किंवा सीपीआरमध्ये आणायचे. तिथे ऍडमिट करायचे.

पुन्हा कॉलसेंटर व रुग्णांचे नातेवाईकांचे कॉल यायचे. डॉक्‍टर भागात बाधित आहे, आजोबांची प्रकृतीत बिघडली, लवकर या.' पुन्हा रुग्णवाहिका वाडीवस्तीवर कच्च्या रस्त्यावरून दामटायची. सोबत डबा असूनही खाता येत नाही. अंगावर पीपीई किट, ग्लोज असतो, मग उपाशी पोटीच बाधितांचे गाव गाठून तिथे रुग्णाला घ्यायचे, पुन्हा रुग्णवाहिका कोविड सेंटरकडे न्यायची. सकाळी आठ ते रात्री बारा वाजेपर्यंत चंदगड, आजरा, गडहिंग्लज ते कधी कोल्हापूर दोन-तीन फेऱ्या करायच्या.''

ते म्हणाले, ""महिन्याभरात खासगी दवाखाने फुल्ल, शासकीयमध्ये बेड नाहीत, नियमित आजारावर उपचार मिळणे मुश्‍कील अशा परिस्थितीत दुर्गम भागातील रुग्णांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून कोवाड व कागणी येथे दोन ओपीडी ठेवल्या आहे. रोज किमान 50 ते 60 रुग्ण उपचार केले. डाक्‍टर मी बरा झालोय

एखादा रुग्ण पुढे काही दिवसांनी बरा होऊन रस्त्यात दिसतो. तो मला म्हणतो, "डाक्‍टर मी बरा झालोय, परत आलो नाही तुमच्याकडे, पुढे हसतो. "तुमच बरं हाय नव्ह सगळ' असेही विचारतो. तेव्हा लाखमोलाचे समाधान वाटते,' असे डॉ. बामणे यांनी सांगितले.

Web Title: Dr. serving in remote areas. Bamne; Many were admitted on time from 108 ambulances