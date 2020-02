दहावीची परीक्षा देताय ? तर हे वाचाच...!

बेळगाव - दहावी परीक्षेत गोंधळ होऊ नये यासाठी शिक्षण खात्याने नियमावली तयार केली आहे. परीक्षार्थ्यांनी काय करावे व काय करु नये यासाठी २२ नियम बनविले आहेत. या नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन केले आहे. तसेच परीक्षा केंद्रावर पर्यवेक्षकांसह विद्यार्थ्यांना मोबाईल वापरता येणार नाही. परीक्षेला सुरवात झाल्यानंतर पहिला अर्धा तास विद्यार्थ्यांना कोणत्याही कामासाठी बाहेर जाता येणार नाही. केंद्रावर मोबाईलबंदी, पहिला अर्धा तास बाहेर जाण्यावर निर्बंध दहावीच्या वार्षिक परीक्षेला २७ मार्चपासून सुरवात होणार आहे. ९ एप्रिलला परीक्षेची सांगता होणार आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर कोणत्या गोष्टी कराव्यात आणि कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात याची माहिती नसते. त्यामुळे शिक्षण खात्याने नियमावलीबाबत पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रावर स. ९.१५ वाजता हजर असणे आवश्‍यक आहे. परीक्षा क्रमांक असलेल्या खोलीत जाताना प्रवेशपत्र आवश्‍यक आहे. पर्यवेक्षकांनी प्रवेशपत्र दाखविण्याची सूचना केल्यानंतर ते दाखविणे बंधनकारक असेल. अन्यथा बाहेर काढले जाईल. परीक्षा काळात कोणताही कागद किंवा पुस्तक घेऊन जाण्यास पूर्णपणे बंदी असेल. काळ्या वा निळ्या शाईने पेपर लिहिण्याची संधी उत्तरपत्रिकेवर प्रवेशपत्रावरील क्रमांक योग्य प्रकारे लिहावा. तसेच उत्तरपत्रिका लिहून पूर्ण झाल्यानंतर पुरवणी पेपर घेतल्यास त्या ठिकाणीही प्रवेशपत्रावरील क्रमांक लिहावा. पेपर लिहिताना किती पुरवणी पेपर घेतले याची माहिती उत्तरपत्रिकेवर लिहावी. पेपरला सुरवात झाल्यानंतर बाहेर जायचे असल्यास उत्तरपत्रिका व प्रश्‍नपत्रिका पर्यवेक्षकांकडे जमा करुन जाणे आवश्‍यक आहे. क्रमांक लिहिलेल्या जागेवरच बसावे लागेल. काळ्या वा निळ्या शाईने पेपर लिहिण्याची संधी असणार आहे. परीक्षा केंद्रावर पोचल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी काय करावे आणि काय करु नये याबाबत मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांना माहिती देणे आवश्‍यक आहे. परीक्षा काळात प्रवेशपत्र सोबत असणे आवश्‍यक आहे. तसेच पेपर लिहिताना कोणती काळजी घ्यावी याबाबत अधिकृत पत्रक जाहीर करुन माहिती देण्यात आली आहे.

- ए. बी. पुंडलिक, जिल्हा शिक्षणाधिकारी



Web Title: The Education Department has prepared the rules ten Class exams