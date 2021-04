इचलकरंजी  शहरातआणखी आठ लसीकरण केंद्रे 

इचलकरंजी : शहरात कोरोनाचा प्रसार झपाट्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर लसीकरणाची मोहीम राबविण्यासाठी शहरात आणखी आठ लसीकरण केंद्रे उभारली जाणार आहेत. सध्या "आयजीएम'सह सात नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सुरू असलेल्या लसीकरणाबरोबर

एकूण 15 लसीकरण केंद्रे शहरात असणार आहेत. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कमी कालावधीत नागरिकांना लस देण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय घेतल्याची माहिती आमदार प्रकाश आवाडे यांनी दिली. त्यांनी आज वाढत्या कोरोना बाधित रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर आयजीएम रुग्णालयाला भेट देऊन पाहणी केली. आमदार आवाडे म्हणाले, ""शहरातील लसीकरणाचे उद्दिष्ट मोठे आहे. सध्या कोरोनाचा शिरकाव झपाट्याने वाढत असल्याने कोरोना बधित रुग्णांची शंभरी गाठली आहे. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेला बळ दिल्यास नक्कीच वाढता कोरोनाचा संसर्ग रोखू शकतो. जिल्हाधिकाऱ्यांना मोबाईल व्हॅनद्वारे लसीकरण करण्याची मागणी केली होती; मात्र आरोग्य यंत्रणेवर मर्यादा येत असल्याने लसीकरण केंद्रे वाढवण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी हिरवा कंदील दिला. त्यानुसार शहरात लसीकरण केंद्रे उभारण्याचे नियोजन केले आहे. या वेळी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. आर. आर. शेट्टे, डॉ. महेश महाडिक, आरोग्य सभापती संजय केंगार, विलास गाताडे, बाळासाहेब कलागते, अहमद मुजावर, प्रकाश मोरे, नगरसेवक दीपक सुर्वे, राजू बोंद्रे, कपिल शेटके आदी उपस्थित होते. होमक्वारंटाईनवर कडक निर्बंध

कोरोना बाधितांपैकी सर्वाधिक रुग्णांना सौम्य लक्षण दिसून येत आहेत. अशा रुग्णांना होमक्वारंटाईन करून उपचार सुरू आहेत. या रुग्णांसाठी कडक निर्बंध करून त्यांची नोंद पालिका प्रशासनाकडे ठेवावी, अशा सक्त आमदार आवाडे केल्या. जेणेकरून होमक्वारंटईनवर रुग्णांपासून पासून होणारा प्रादुर्भाव रोखता येईल.



