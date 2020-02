महास्वच्छतेत आठ टन कचरा जमा 

कोल्हापूर : शहरात आज झालेल्या महास्वच्छता अभियानात आठ टन कचरा व प्लास्टिक जमा झाला. आजच्या मोहिमेचा 41 वा रविवार होता. अभियानात शहरातील ज्येष्ठ नागरिक, विवेकानंद आणि राजाराम महाविद्यालयाचे एनसीसीचे विद्यार्थी, वृक्षप्रेमी स्वयंसेवी संस्था व महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. या वेळी गांधी मैदान, पंचगंगा नदी घाट, रियालन्स मॉल पिछाडीस, हुतात्मा पार्क, दसरा चौक ते खानविलकर पेट्रोल पंप व माळकर तिकटी ते छत्रपती शिवाजी मार्केट, टेंबलाईवाडी उड्डाण ते लोणार वसाहत मेनरोड, कोटितीर्थ तलाव, लक्ष्मीबाई जरग विद्यामंदिर परिसर तसेच कळंबा तलाव परिसराचीही स्वच्छता करण्यात आली. मोहिमेत 4 जेसीबी, 7 डंपर, 6 आरसी गाड्या व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या सहार्याने ही स्वच्छता मोहीम राबविली. या वेळी पंचगंगा घाटाची येथे प्लास्टिक बंदी, ओला सुका कचरा वर्गीकरण, पाण्याची बचत बाबत जनजागृती फलक हातात घेऊन जनजागृती केली. एनसीसी विद्यार्थ्यांतर्फे सर्व पुतळ्यांची स्वच्छता केली. महात्मा गांधी मैदान येथे माजी नगरसेवक रवीकिरण इंगवले, वृक्षप्रेमी स्वंयसेवी संस्था, लहान मुले, खेळाडू व नागरिकांना आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी स्वच्छतेची शपथ देऊन मोहिमेस प्रारंभ केला. या वेळी मुख्य आरोग्य निरीक्षक जयवंत पोवार, शाखा अभियंता आर.के.पाटील, महाराष्ट्र अर्टि बॅटरीचे कमांडिंग ऑफिसर कर्नर संजीव सरनाईक, सुभेदार मेजर मुकेश कुमार, एनएनसीसीचे 200 छात्रांनी, वर्कशॉपप्रमुख सचिन जाधव, विभागीय आरोग्य निरीक्षक राहुल राजगोळकर, राजाराम विद्यालयाचे एनसीसी ऑफिसर लेफ्टनंट डॉ. बिटे, महावीरचे एनसीसीचे ऑफिसर लेफ्टनंट उमेश वांगदरे आदींनी सहभाग घेतला. प्रबोधनाबाबत बैठक घेणार; आयुक्‍त डॉ. कलशेट्टी

आयुक्त डॉ. कलशेट्टी म्हणाले, ""स्वच्छता मोहितेचा 41 वा रविवार आहे. सर्वांनी विविध स्वयंसेवी संस्थाच्या माध्यमातून वाईट प्रवृत्तीचे प्रबोधन करून तरुण पिढीला व्यसनाधिनतेपासून लांब ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यांना अशा कृत्याबाबत कारवाईची जाणीव करून द्यावी. कोल्हापूर शहर 1 मार्चपर्यंत प्लास्टिकमुक्त झाले पाहिजे. यासाठी सर्व निमशासकीय कार्यालय, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालयेही प्लास्टिकमुक्त करणार असल्याचे सांगितले. शाळा व महाविद्यालयातील विद्यार्थी, पालक यांची एकत्रितपणे बैठक आयोजित करून त्यांच्यात प्लास्टिकबाबत जनजागृती करणार, गर्दीच्या ठिकाणी मानवी साखळीद्वारे प्लास्टिक बंदी, ओला व सुका कचरा वर्गीकरण, पाणी बचतबाबत जनजागृतीचे फलक हातात घेऊन प्रबोधन करणार असल्याचे सांगितले.



