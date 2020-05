नरसिंहगाव येथिल आठ वर्षीय मुलीला कोरोनाची लागण...

शिरढोण (सांगली) - नरसिंहगाव ता.कवठेमहांकाळ येथील आठ वर्षीय मुलीला कोरोनाची लागण झाली आहे.

सर्दी व ताप येऊ लागल्याने मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात सोमवारी दाखल केले होते. त्याच्या रक्ताची चाचणी घेण्यात आली होती.त्याचा अहवाल हा पॉझिटीव्ह आला आहे.ते कुटुंब ठाणे (किसान नगर) येथून आले आहे. नरसिंहगाव ता.कवठेमहांकाळ येथील शाळेत मुलीसह त्याचे वडील,आई आणि भाऊ असे चौघांना ता.२३ रोजी शनिवारी कुटूंब क्वांरंटाईन करण्यात आले होते.यात मुलीचा आहवाल पॉझिटिव्ह प्राप्त झाला तर आरोग्य विभागाची कर्मचाऱ्यांची व अधिकारीची यंत्रणा गावा मध्ये घरोघरी जावून तपासणी करीत आहे.तर गावातील रस्ते बंद करुन गावात येण्यास बंदी करण्यात आली आहे.

