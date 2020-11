सूतदर वाढीमुळे इचलकरंजीत उद्योजक हवालदिल

इचलकरंजी : गेली दीड महिना सूत दरात वाढ होत राहिल्यांने यंत्रमाग उद्योजक हवालदिल झाले आहेत. सूतदरातील वाढीमुळे उत्पादन खर्च वाढतच आहे. मात्र कापडाला दर व मागणी येत नसल्याने यंत्रमाग उद्योजक हैराण झाले आहेत. सूतदरातील वाढ थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे यंत्रमाग उद्योजकांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. सातत्याने सूतदरात गेली दीड महिने वाढ होत आहे. सर्व प्रकारच्या सुताच्या काउंटमध्ये सरासरी प्रति किलो मागे 50 ते 70 रुपये इतकी वाढ झाली आहे. सूत खरेदी केल्याशिवाय यंत्रमाग कारखाना सुरू करता येत नाही. सूतदरातील वाढीमुळे उत्पादन खर्च वाढत आहे. तुलनेने कापडाला अपेक्षित दर व मागणी नाही. दिवाळीनंतर कापडाला मोठी मागणी येईल, अशी आशा होती. पण तशी परिस्थिती सध्या नसल्यामुळे यंत्रमाग उद्योजक हवालदिल झाले आहेत. सूतदरात घसरण होईल, अशी आशा यंत्रमाग उद्योजकांना होती. पण सूतदर वाढीमुळे यंत्रमाग उद्योजकांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. लॉकडाउनमुळे आगोदरच यंत्रमाग उद्योग अडचणीत आला आहे. आता कुठे घडी बसत असताना सूतदरवाढीमुळे यंत्रमाग उद्योजकांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत कारखाना बंद ठेवता येत नाही. त्यामुळे आर्थिक फटका सहन करून कारखाना सुरूच ठेवण्याची वेळ सध्या आली आहे. सध्या तरी सूतदर कधी स्थिर होणार, याकडे यंत्रमाग उद्योजकांचे लक्ष लागले आहे. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

