तरुणांनो सावधान ! बाहेर फिरणं तुमच्यासाठी ठरु शकतं धोकादायक

बंगळूर : लॉकडाउन उठवल्यानंतर तरुणांनी कोरोनाकडे गांभीर्याने पाहणे बंद केले आहे. ५१.९१ टक्के संक्रमण हे युवकांमुळे होते आणि घरात वृद्धांना त्याचा धोका पोहोचतो, अशी माहिती समोर आली आहे. यासाठी तज्ज्ञांनी युवकांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दितला आहे. सर्व संसर्गांपैकी एकूण ४४.६४ टक्के संसर्ग हा २० ते ४० वर्षे वयोगटातील युवकांमध्ये असल्याचे नोंदवले गेले आहे. २८ सप्टेंबरपर्यंत ५ लाख ८२ हजार ४५८ नागरिक संक्रमित झाले होते, त्यापैकी ३ लाख २,३५६ (५१.९१ टक्के) बाधित १० ते ४० वर्षे वयोगटातील आहेत. तरुणांचे दुर्लक्ष घरातील वृद्ध आणि १० वर्षाखालील मुलांचे जीवन धोक्‍यात आणत आहे. राज्यात ६० वर्षावरील ७१,४९४ लोकांना संसर्ग झाला आहे, तर मृत्यूच्या घटना ४,४७० आहेत, मृत्यूचा दर १०० लोकांमागे ६.३ इतका आहे. हेही वाचा - नितीन जांभळे यांच्या ‘०५५५’चा बोलबाला १० वर्षाच्या वयात सुमारे २० हजार जणांना लागण झाली आणि २० जण मरण पावले आहेत. अशा प्रकारे, तरुणांनी विनाकारण फिरणे टाळले पाहिजे. कोरोना तज्ज्ञ पॅनेलच्या सदस्याने सांगितले की, त्यांनी शक्‍य तितके सावध असले पाहिजे. यावर भाष्य करताना जयदेव हृदयरोग तज्ज्ञ संचालक डॉ. सी. एन. मंजुनाथ म्हणाले की, हे महत्वाचे आहे की, जे बाहेर फिरतात, त्यांनी खूप सावधगिरी बाळगली पाहिजे. जर त्याकडे दुर्लक्ष केले तर घरी असलेल्या चिमुकल्यांनाही धोका आहे. अशा प्रकारे, कोरोनाव्हायरसद्वारे तरुणांनी दुर्लक्ष करू नये. २८ सप्टेंबरपर्यंत १० वर्षाखालील १९,६५२ मुलांना संसर्ग झाला. ११ ते २० वर्षे वयोगटातील ४२,३१६ लोक होते. २१ ते ३० वर्षांच्या वयातील १,२९,९७६, तसेच ३१ ते ४० वर्षे गटात १,३०,०६४, ४१ ते ५० वर्षे गटात ९५,९८९, ५१ ते ६० वर्षे गटात ७७,३१६ आणि ६० वर्षांवरील ७१,४९४ लोक बाधित होते. यामध्ये १० वर्षांखालील २० मुले, ११ ते २० वर्षे वयोगटातील ३८ मुले, २१ ते ३० वर्षातील १७६ तरुण, ३१ ते ४० वर्षाच्या ५२५ व्यक्ती, ४१ ते ५० वर्षे वयोगटातील १,१६६ व्यक्ती, ५१ ते ६० वर्षे वयोगटातील २,१४६ आणि ६० वर्षावरील ४,४७० लोक मरण पावले. हेही वाचा - NH 4 झाला आता श्रीलंका रोड : नवा नंबर- AH 47 ६० वर्षांवरील व्यक्तींचे जास्त मृत्यू राज्यात ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांचा मृत्यू दर ६.३ टक्के आहे. उर्वरित संख्येत ५१ ते ६० वर्षाच्या नागरिकांची मृत्यूची टक्केवारी २.८ टक्के, ४१ ते ५० वर्षे वयोगटाच्या लोकांचे मृत्यूचे प्रमाण १.२ टक्के आणि ३१ ते ४० वर्षे वयातील ०.४ टक्के आहे. २१ ते ३० वर्षे वयोगटातील ०.१ टक्के आणि २० वर्षांखालील मुलांचे ०.१ टक्के मृत्यू प्रमाण नोंद झाले आहे. संपादन - स्नेहल कदम

