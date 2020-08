राधानगरी तालुक्यातील तिन्ही धरण क्षेत्रावर अतिवृष्टी ; काळम्मावाडी धरणातून दूधगंगा नदीपात्रात विसर्ग

राधानगरी - तालुक्यातील तिन्ही धरण क्षेत्रावर आज पाचव्या दिवशीही सलग अतिवृष्टी झाली.यामुळे पाणलोट क्षेत्रातून येणारा पाण्याचा वेग कायम आहे. पाणी पातळी स्थिर ठेवून भविष्यात अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून आज काळम्मावाडी धरणाचे पाच वक्राकार दरवाजे किंचीत उघडण्यात आले. यातून 2300 आणि पायथ्याच्या वीज निर्मिती केंद्रातून 1900 असा 4100 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग दूधगंगा नदीपात्रात सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे या परिसरातील गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. दरम्यान पाणलोट क्षेत्रातील आवक सुरू असल्याने राधानगरी चे चार स्वयंचलित दरवाजे खुले असून यातून व वीज निर्मिती साठी असे 7100 क्यूसेक पाणी भोगावती नदीत येत आहे. तालुक्यात पावसाची उघडझाप असली तरी जोर कायम आहे. धरण क्षेत्रावर 148 मिलिमीटर पाऊस राधानगरी तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रातून येणारे आणि धरणातून बाहेर पडणारे पाणी अशी अवस्था एक सारखी असल्याने विसर्गही एकसारखाच राहिला आहे. सातपैकी चार स्वयंचलित दरवाजे खुले आहेत.या धरण क्षेत्रावर 148 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. काल सायंकाळी दोन दरवाजे खुले झाले होते. रात्री उशिरा आणखी दोन दरवाजे खुले झाले आहेत. VIDEO : भारीच ! कोल्हापुरातील वन विभागाच्या रेस्क्‍यु टीमचे महापुरात हे काम काळम्मावाडी धरण परिसरात 163 मिलिमीटर इतका पाऊस झाला. हे धरण 83 टक्के भरले असून 21 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. पाणलोट क्षेत्रातून येणारे पाणी विचारात घेता पाणी पातळी स्थिर ठेवण्यासाठी आज पाच वक्राकार दरवाजे उघडण्यात आले. त्यामुळे दुधगंगा नदीला महापूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तुळशी धरण क्षेत्रावर 159 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली हे धरण 74 टक्के भरले असून 2.556 टीएमसी इतका पाणीसाठा झाला आहे. दूधगंगा नदी पात्रा बाहेर काळम्मावाडी पाणलोट क्षेत्रातून सध्या 11600 इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक जलाशयात होत असल्याने हा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे दूधगंगा नदी पात्र बाहेरून वाहत आहे. संपादन - मतीन शेख

Web Title: Extreme rainfall over three dam areas in Radhanagari taluka