कागल : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून बाहेरच्या जिल्ह्यातून, राज्यातून कागल तालुक्‍यात येणाऱ्या गावकऱ्यांना त्यांच्या गावातील मराठी शाळेत ठेवण्याची सोय करण्यात आली आहे. यासाठी तालुक्‍यातील 121 शाळांतील 760 खोल्या प्रशासनाकडून ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. या खोल्यांमधून तीन हजार लोकांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

याबाबत तहसीलदार शिल्पा ठोकडे म्हणाल्या, ""कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्या-मुंबईसह इतर राज्यांतून गावाकडे येण्याची तयारी अनेकांनी केली आहे. अशा 787 लोकांनी तालुक्‍यात येण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. अशा लोकांची संस्थात्मक क्वारंटाईनसाठी त्यांच्या गावातील शाळांमध्ये व्यवस्था केली आहे. यासाठी तालुक्‍यातील 121 शाळांमधील 787 खोल्या तयार ठेवण्यात आल्या आहेत. याबाबतच्या काही जबाबदारीसाठी मुख्याध्यापक व शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.''

त्या म्हणाल्या, ""कागलच्या कोरोना केअर सेंटरमध्ये सात दिवसांत 1265 लोकांची तपासणी करण्यात आली. यातील 1044 लोकांचे स्वॅब तपासण्यासाठी घेण्यात आले असून, त्या सर्वांना त्यांच्या त्यांच्या गावी संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात आले. यातील 50 लोकांचे अहवाल प्राप्त झाले असून सर्वच निगेटिव्ह आहेत. कागल शहर बाहेरून आलेल्या पंधरा जणांना शाहू हायस्कूलमध्ये क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृह तालुक्‍यातील पॉझिटिव्ह रुग्णांकरिता राखीव ठेवण्यात आले आहे. तालुक्‍यातील गावांना भेटी देण्याचे नियोजन केले आहे. गावपातळीवर कडक अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.''

यावेळी नायब तहसीलदार शिवाजी गवळी उपस्थित होते.



