कृषी कार्यालयात सुरु होणार शेतकरी सन्मान कक्ष...

कोल्हापूर - राज्यातील कृषी विकासात शेतकरी हा केंद्रबिंदू ठेवून शासनाच्या विविध योजना त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्याबरोबरच त्यांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी कृषी विभागाच्या सर्व कार्यालयात शेतकरी सन्मान व मागदर्शक कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत. या कक्षातून शेतकऱ्यांच्या अडचणी, तांत्रिक समस्या, योजनांचे लाभार्थी निवड व विविध योजनांची माहिती दिली जाणार आहे. उत्पादन वाढीसाठी तालुकानिहाय समिती, विविध योजनांची माहिती शेतमालाची उत्पादकता व उत्पन्नात सातत्य ठेवण्यासाठी व विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत समन्वय साधून काम करण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्यांची समितीही स्थापन करण्यात येणार आहेत. या समितीत कृषी विभागाशी संबंधित इतर खात्यांचे प्रतिनिधी, अग्रणी बॅंक, सहकार उपनिबंधक व किमान तीन प्रगतशील शेतकरी यांचाही समावेश करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. या समितीच्या बैठकीस विशेष निमंत्रित म्हणून उपविभागीय कृषी अधिकारी व प्रांताधिकारी यांना उपस्थित रहाणे बंधनकारक आहे. सौजन्यशील कर्मचाऱ्यांची जनसंपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्ती दर तीन महिन्यांनी या समितीची बैठक होईल, त्यात हवामान, पीक परिस्थिती, उत्पादकता लक्षांक, विपणन, खते, बियाणे यांचा पुरवठा, पीक कर्जे, वीज जोडणी प्रकरणे आदि प्रश्‍नावर चर्चा करण्याचे आदेशात म्हटले आहे.

शेतकरी सन्मान कक्षाच्या प्रमुखपदी अभ्यासू व सौजन्यशील कर्मचाऱ्यांची जनसंपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या कर्मचाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचे ज्या शाखेकडे काम आहे त्या शाखेतील संबंधितांशी संपर्क साधून आवश्‍यक ती माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. या कक्षाला भेट देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नोंदी ठेवणे बंधनकारक आहे. या कक्षासाठी स्वतंत्र बैठक व्यवस्था करून त्याठिकाणी येणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पिण्याचे पाणी, शेतीविषयक मासिके, वर्तमानपत्र तसेच अंमलबजावणी सुरू असलेल्या योजनांची परिपत्रके वाचण्यासाठी ठेवावी लागणार आहेत. समितीची रचना अशी अध्यक्ष- तहसीलदार, सदस्य सचिव - तालुका कृषी अधिकारी

सदस्य - गटविकास अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी, जलसिंचन विभागाचे उपअभियंता, कृषी विद्यापीठाचे संशोधक, पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी, मत्स्य, रेशीम, खादी, ग्रामोद्याग विभागाचे प्रतिनिधी, महावितरण अभियंता, अग्रणी बॅंक प्रतिनिधी, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, बाजार समिती सचिव व तीन प्रगतशील शेतकरी त्यात एक महिला.

Web Title: Farmer's Honor section to be opened in agricultural office kolhapur marathi news