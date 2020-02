शिवाजी विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाला ग्रंथ महोत्सवाने प्रारंभ...

कोल्हापूर - शिवाजी विद्यापीठाचा 56 वा दीक्षांत समारंभ उद्या (गुरुवारी) होणार असून यानिमित्ताने आजपासून ग्रंथ महोत्सवाला प्रारंभ झाला. कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्‌घाटन झाले. राजमाता जिजाऊसाहेब सभागृहासमोर हा महोत्सव भरला असून महोत्सवात भारतीय व परदेशी कंपनीचे प्रकाशक, पुस्तक विक्रेते, डेटाबेस पॅकेज, डिजीटल ग्रंथांच्या तीसहून अधिक स्टॉलचा समावेश आहे. सलग दोन दिवस सकाळी नऊ ते रात्री नऊ या वेळेत महोत्सव सर्वांसाठी खुला असेल. दरम्यान, बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर ज्ञानस्त्रोत केंद्रातर्फे महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. महोत्सवाच्या उद्‌घाटनानंतर संगीत व नाट्यशास्त्र विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी "गीत बहार' हा कार्यक्रम सादर केला. राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी दीक्षांत सोहळ्याचे अध्यक्ष नवीदिल्ली येथील विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उपाध्यक्ष प्रा. डॉ. भूषण पटवर्धन यंदाच्या दीक्षांत सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे असून राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्या अध्यक्षस्थतेखाली उद्या (गुरूवारी) सकाळी पाऊणेअकरा वाजता मुख्य दीक्षांत मंडपात दीक्षांत सोहळ्याला प्रारंभ होईल. यंदा पदवीधर होणाऱ्या साठ हजार 167 स्नातकांपैकी 32 हजारांवर मुलींचा समावेश असून उच्च शिक्षणात पदवीधर होण्यात यंदाही मुलींनी बाजी मारली आहे. विद्यापीठाच्या इतिहासात यंदाच्या सोहळ्यात सर्वाधिक पदवी व पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहेत. एकूण 310 स्नातकांना पीएच.डी. पदवी प्रमाणपत्रे दिली जाणार असून प्रत्यक्ष व्यासपीठावर फक्त 43 स्नातकांना पदवी प्रमाणपत्रांचे वितरण होईल. यावेळी दोन सुवर्णपदकांसह सोळा विद्यार्थ्यांना विविध पारितोषिके दिली जातील. दरम्यान, दीक्षांत सोहळ्यापूर्वी सकाळी साडेसातला कमला कॉलेज येथून ग्रंथ दिंडीला प्रारंभ होणार आहे.



