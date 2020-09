प्रशासनाचा धाडसी निर्णय ; आदेश डावलणाऱ्या डाॅक्टरवर गुन्हा दाखल 

इस्लामपूर, (जि. सांगली) : शहर व परिसरातील कोव्हिड आणि नॉन कोव्हिड रुग्णांचे हाल होण्याचे प्रकार वाढतच चालले आहेत. प्रशासनाने वाळवा तालुक्यातील काही खासगी रुग्णालये ताब्यात घेतल्याचे जाहीर करूनही अद्याप त्या ठिकाणी पुरेशी व्यवस्था करण्यात अडचणी निर्माण होताना दिसत आहेत. काही खासगी डॉक्टर प्रशासनाला दाद देत नसल्याचे पुढे आले आहे तर काही ठिकाणी प्रशासनाने थेट डॉक्टरांवर कारवाईची भूमिका घेतली आहे. डॉक्टर आणि प्रशासनाच्या या साठमारीत रुग्णांचे व त्यांच्या कुटुंबियांचे मात्र हाल होत आहेत. या प्रकाराने गेल्या दोन दिवसात तीन ते चार रुग्णांचा नाहक बळी गेल्याची चर्चा आहे. याला जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित होत आहे. गेल्या आठवड्यात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, ज्यात रुग्णांचा काही दोष नसतानाही त्यांना आपले जीव गमवावे लागले आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची ससेहोलपट झाली आहे. याबाबत जिल्हाभरात संताप व्यक्त होत असताना वाळवा तालुक्यातील प्रशासनाने चार दिवसांपूर्वी धाडसी निर्णय घेत काही खासगी रुग्णालये अधिग्रहित केली होती, मात्र अधिग्रहण आणि प्रत्यक्ष उपचार सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत मात्र डॉक्टर आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यातील गैरमेळाचा प्रकार पुढे आला आहे. यातच बस स्थानकाच्या जवळील नामांकित असलेले आधार हॉस्पिटल चर्चेत आले आहे. प्रशासनाने आज सकाळी त्यांना नोटीस बजावून सायंकाळी त्या हॉस्पिटलचे डॉक्टर योगेश वाठारकर यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. कोरोना उपचार सुरू करण्यात जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा ठपका त्यात ठेवला आहे. जिल्हाधिकारी सांगली यांनी आधार हॉस्पिटलमध्ये कोव्हिड सेंटर सुरू करण्याचे आदेश देऊनही त्याला प्रतिसाद न दिल्याने डॉ. योगेश वाठारकर यांच्यावर आज इस्लामपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक नरसिंह रामराव देशमुख यांनी इस्लामपूर पोलिसात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीत म्हटले आहे की, 'जिल्हाधिकाऱ्यांच्या 28 ऑगस्ट च्या आदेशानुसार कोरोना रुग्णांच्यावरील उपचारासाठी डॉ. वाठारकर यांचे आधार हॉस्पिटल अधिग्रहित करण्यात आले आहे, परंतु डॉ. वाठारकर यांनी त्यांना पुरेसा वेळ व सूचना देऊनही कोरोना साथीच्या रोगाच्या अनुषंगाने शासकीय आदेशाची पूर्तता केली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कायदेशीर आदेशाचा भंग करून अवमान केला आहे.' त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम 51, 57 सह कोव्हिड 19 च्या नियम 11, भारतीय साथरोग अधिनियम 1897 चे कलम 3 अन्वये, भारतीय दंडविधान सह कलम 188 नुसार कायद्याचा भंग केला म्हणून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संपादन - धनाजी सुर्वे

Web Title: File a case against the doctor who violated the order