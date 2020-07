एसटीचे कर्मचारी, सावकाराच्या दारी, अवस्था बिकट; पगार नाहीच, गावी जाण्यासही मिळेना परवानगी

आजरा : कोरोना महामारीची झळ एसटीला बसली आहे. दोन महिन्यांचा पगार नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचे जगणे मुश्‍कील झाले आहे. यामध्ये परजिल्ह्यातून नोकरीला आलेल्या कर्मचाऱ्यांची तर वाईटच अवस्था आहे. एसटीकडून एकीकडे पगार नाही, तर दुसरीकडे गावी जाण्यास परवानगी नाही, अशी विचित्र कोंडी त्यांची झाली आहे. परिणामी दुकानदारांकडून दैनंदिन गरजेच्या वस्तू उधार आणून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह ते करत आहेत. त्याचबरोबर काही जणांनी कुटुंब जगवण्यासाठी खासगी सावकाराकडून कर्ज घेतले आहे, तर काही जणांनी भाजीपाला, फळ विक्री असे छोटे-मोठे व्यवसाय करण्यास सुरवात केली आहे. कोरोनामुळे एसटी संकटात आली आहे. एसटीच्या बहुतांश फेऱ्या बंद असल्याने उत्पन्नच खुंटले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळणे मुश्‍कील बनले आहे. मे महिन्यातील पन्नास टक्के पगार मिळाल्यानंतर जून व जुलै महिन्याचे पगार झालेले नाहीत. त्यामुळे घर खर्च कसा चालवायचा याचा त्यांच्यासमोर प्रश्‍न आहे. यामध्ये परजिल्ह्यातील नोकरीसाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांची खूपच बिकट अवस्था झाली आहे. पगारच नसल्यामुळे कुटुंब चालवण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. स्थानिक कर्मचारी पोटाला चिमटा लावून जगत आहेत आणि परजिल्ह्यातून आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे मोठे हाल होत आहेत. त्यांना कुटुंब जगवण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. त्यांच्याकडे एसटी प्रशासनाचे किंवा शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. आजऱ्यात पन्नास कर्मचाऱ्यांची विवंचना

आजरा आगारामध्ये जवळपास पन्नासभर कर्मचारी हे मराठवाडा, विदर्भ व खानदेश या परिसरांतील आहेत. त्यांना गावी जाता येत नाही. आधीच तुटपुंजा पगार, त्यामध्ये एसटी चालू नसल्याने पगार मिळत नाही. त्यामुळे घर खर्च कसा चालवावा, अशी विवंचना त्यांना लागून राहिली आहे. ...आधार देण्याऐवजी खच्चीकरण!

एसटी प्रशासन अडचणीच्या काळात कर्मचाऱ्यांना आधार देण्याऐवजी वीस दिवस सक्तीची रजा घेण्यास भाग पाडत आहे. विविध जाचक परिपत्रकातून मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. संपादन - सचिन चराटी

Web Title: The Financial Condition Of ST Employees Is Critical Kolhapur Marathi News