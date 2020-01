राजू खतिफ, सादिक पिरजादेंची रिक्षा पहिली

कोल्हापूर : राज्यस्तरीय रिक्षा सौंदर्य स्पर्धेत नवीन गटात कोल्हापूरच्या राजू नौशाद खतिफ, तर जुन्या गटात बेळगावच्या सादिक पिरजादे यांच्या रिक्षाने पहिला क्रमांक पटकाविला. महाराष्ट्र रिक्षा चालक सेना प्रणित निवृत्ती चौक रिक्षा मित्र मंडळातर्फे निवृत्ती चौकात स्पर्धा झाली. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त स्पर्धेचे आयोजन केले होते. प्रताप देसाई, गणेश देवणे, विजय गायकवाड, चंद्रकांत भोसले, सुभाष पाटील व राजेंद्र जाधव यांच्या हस्ते स्पर्धेचे उद्‌घाटन झाले. कोल्हापूर, सांगली, मिरज, सातारा, पुणे, बेळगाव, पंढरपूर, नवी मुंबईतील रिक्षा चालक स्पर्धेत सहभागी झाले होते. रिक्षांना अत्यंत नेटकेपणाने सजवून त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले होते. नव्या गटात बेळगावच्या मुस्ताक अहमद पठाण यांनी द्वितीय, पंढरपूरच्या मोहन लाड यांनी तृतीय, तर कऱ्हाडच्या सागर शिंदे यांना उत्तेजनार्थ बक्षीस देण्यात आले. जुन्या गटात कोल्हापूरचे शिवानंद वरूटे यांनी द्वितीय, तर बेळगावच्या युसूफ पिरजादे यांनी तृतीय क्रमाकं मिळविला. बेळगावच्या संतोष बाळू यांच्या रिक्षाला उत्तेजनार्थ बक्षीस मिळाले. या प्रसंगी इम्रान जमादार (विक्रमनगर), प्रसाद तोरस्कर (फुलेवाडी), संभाजी रणदिवे (शिवाजी चौक), सुधीर पाटील (बालगोपाल तालीम), विजय सावंत (देवकर पाणंद), सर्जेराव गौड (कळंबा) या प्रामाणिक रिक्षा चालकांचा सत्कार झाला. आमदार चंद्रकांत जाधव, पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव, विजय देवणे, सुजित चव्हाण, चंद्रकांत भोसले, अशिष मांडवकर, धनाजी सावंत, मोहन बागडी, विजय गायकवाड, तेजस जाधव, रितेश जाधव यांच्या हस्ते बक्षीस वितरण झाले. विलास गवळी, मनोज दरेकर, मुकुंद श्रीखंडे यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले. सुनील मगदूम, उदय देशमाने, साहेब पोवार, दीपक पोतदार, राजू कापूसकर, सचिन पोवार, शाम कापूसकर आदी उपस्थित होते. भालचंद्र काणे यांनी सूत्रसंचालन केले.

