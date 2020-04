पाचशेच्या नोटा रस्त्यावर आढळल्याने खळबळ ; हब्बनहट्टी जवळ घडला प्रकार...

जांबोटी (बेळगाव) - हब्बनहट्टी (ता.खानापूर) येथील गावाला लागून शनिवार (ता.18) रोजी तीन ठिकाणी,तीन पाचशेच्या नोटा रस्त्यात पडलेल्या आढळल्याने गावकऱ्यात घबराटीचे वातावरण पसरले आहे. हब्बनहट्टी गावाला लागून हनुमान नगर जवळ,गावच्या वेशीत, गावच्या व हनुमान देवस्थानच्या मधोमध अशा तीन ठिकाणी तीन पाचशेच्या नोटा आढळल्याने घबराट पसरली आहे कारण कोरोना विषाणूची दहशत सर्वत्र पसरली असल्यामुळे जाणीव पूर्वक अशाप्रकारे नोटा टाकण्याचे काम कोणीतरी केले असावे अशी चर्चा सुरू आहे. गावाजवळ मारुती मलप्रभा तीर्थक्षेत्र देवस्थान आहे. त्यामुळे शनिवार दिवशी देवस्थानवर दर्शनासाठी लोक जात असतात अशावेळी या पाचशेच्या नोटा रस्त्यात पडलेल्या दिसल्या. हे बघण्यासाठी गावातील नागरिकांनी गर्दी केली होती. यावेळी ही घटना पोलिसांना कळविण्यात आली त्यानुसार जांबोटी पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. यावेळी एक पाचशेची नोट मिळाली ती त्यांनी ताब्यात घेतली व खानापूर पोलीस निरीक्षक सुरेश शिंगी यांना माहिती दिली. त्यांच्याशी संपर्क केला असता ही नोट तपासणी साठी खानापूर वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडे पाठविणार असल्याचे सांगितले. नोटा तीन दिसल्या होत्या असे येथील सांगत होते. मात्र पाहणी करताना एकच आढळली बाकीच्या वाऱ्याने उडून गेल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता.

