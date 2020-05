गुजरातहून आलेले 'ते' 26 कोरोना पॉझिटिव्ह ; कर्नाटक राज्यात नवे 42 रुग्ण...

बेळगाव - हासन जिल्ह्यात आढळलेल्या पाच कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचे कनेक्‍शन मुंबई असल्याची माहिती पुढे आली आहे. तर, यादगिरी, हासन आणि बागलकोट जिल्ह्यात 26 जणांना कोरोनाची लागण झाली असून, या रुग्णांनी गुजरात दौरा केल्याची माहिती पुढे आली. राज्यात 24 तासात नव्या 42 जणांना कोरोना पॉझिटिव्ह झाल्याचे निदान झाले आहे. त्यामध्ये हा विषय उघडकीस आला आहे. त्यामुळे कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या नऊशेचा आकडा पार केला आहे. बाधितांची संख्या 904 वर पोचली आहे. त्यामध्ये मुंबई, गुजरातहून परतलेल्यांना कोरोना झाल्याचे निदान झाले आहे. दरम्यान, राज्यात नव्या 42 रुग्णांपैकी दोन लहान मुली आहेत. त्याचे अनुक्रमे वय 7, 4 आहे. गुजरातहून परतलेल्या 26 जणांना कोरोना आरोग्य विभागाने कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची यादी आज (ता.12) जाहीर केली. त्यामध्ये 24 तासात 42 जणांना कोराना झाल्याचा उल्लेख आहे. त्यापैकी बळ्ळारी, चिक्कबळ्ळापूर, बागलकोट, यादगिरी, मंड्या, धारवाड, बंगळूर, बिदर आणि हासन जिल्ह्यातील रुग्णांची समावेश आहे. हासन जिल्ह्यातील पॉझिटिव्ह रुग्णांचे कनेक्‍शन मुंबई आहे. अलिकडे परराज्यातून कर्नाटकात येणाऱ्यांना क्वारंटाईन केले जात आहे. त्यानुसार हासनला मुंबईहून आलेल्यांची वैद्यकीय तपासणी केली. तपासणी अहवाल आज उपलब्ध झाला. पाच जणांना कोरोना लागण झाली आहे. त्यांचे अनुक्रमे वय 36, 27, 7, 45, 4 आहे. तसेच बागलकोट, धारवाड व यादगिरी जिल्ह्यात गुजरातहून परतलेल्या 26 जणांना कोरोना लागण झाल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. महाराष्ट्रातून कर्नाटकात जाताय तर वाचा... बालकांना कोरोनाची लागण हासनला 2 अल्पवयीन मुलिंना कोरोना लागण झाल्याचे निदान झाले आहे. अनुक्रमे वय 7, 4 आहे. पालकांसोबत मुलांची फरफट सुरु आहे. लहान मुले आणि वयोवृध्द यांना कोरोनाबाधा लवकर होते. त्यासाठी आरोग्य विभाग या घटकांची विशेष काळजी घेण्याबाबत सातत्याने आवाहन करत आहे. पण, राज्यामध्ये वाढती संख्या चिंता वाढविणारी आहे.

