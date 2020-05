म्हणून बेळगावातील फळ मार्केट 17 मे पर्यंत बंद ठेवण्याचा आला आदेश...

बेळगाव - एपीएमसीप्रमाणे फळ मार्केटमध्येही गर्दी होत असल्यामुळे सर्व नियमांना हरताळ फासण्याचे काम व्यापाऱ्यांसह ग्राहकांकडून करण्यात येत आहे. परिणामी प्रशासनाने खबरादारी म्हणून गांधीनगर येथील फळ मार्केट 17 मे पर्यंत बंद केले . तर ज्यांना फळांची विक्री करायची आहे. त्यांनी घरपोच करावेत. पण, दुकाने खुली करू नये. असे आदेश व्यापाऱ्यांना सोमवारी (ता.2) देण्यात आले. जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा फैलाव सुरूच आहे. तर याला आटोक्‍यात आण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून अथक परिश्रम सुरू आहेत. जिल्ह्यात कोरोना विषाणूची लागन झालेल्या रुग्णाची संख्या दिवसागणिक वाढत चालली आहे. याला रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. शहराजी मुख्य बाजारपेठ म्हणून रविवारपेठेकडे पाहिले जाते. गेल्या आठवड्यापासून रविवारपेठ जिल्हा प्रशासनाने बंद ठेवली आहे. याठिकाणी लोकांकडून योग्य पध्दतीने नियमांचे पालन करण्यात येत नसल्यामुळे प्रशासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता याचप्रमाणे आजपासून (ता.2) गांधीनगर येथील फळ मार्केटही बंद ठेवण्यात आले आहे. बेळगाव जिल्हा रेडझोन असल्यामुळे प्रशासनाने लॉकडाऊन अगदी कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज सकाळी पोलिसांनी फळ मार्केटला भेट दिली. दरम्यान, येथील व्यापाऱ्यांना कोरोनाबाबत खबरदारी घेण्याच्या महत्वाच्या सुचना देण्यात आल्या. तर कोरोना बाबतच्या देण्यात आलेल्या सुचनाचे पालन याठिकाणी होत नसून सामाजिक अंतर ठेवण्याऱ्या नियमाला हारताळ पासण्यात आला आहे. त्यामुळे मार्केट पूर्णता बंद ठेवा. याठिकाणी कोणतीही गर्दी होणार नाही. मात्र, लोकांना फळांची गरज भासल्यास त्यांना घरपोच फळे देण्याचे नियोजन करा. पण, मार्केट खुले करू नका. जर मार्केटमधिल दुकाने सुरू केला. तर कारवाई करण्यात येईल. अशा सुचना पोलिस प्रशासनाकडून व्यापाऱ्यांना देण्यात आल्या.

लॉकडाऊन वाढविण्यात आले असून संध्या बेळगावमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. त्याचबरोबर फळ मार्केटमध्ये व्यापाऱ्यांकडून आणि ग्राहकांकडून नियमांचे पालन योग्य पध्दतीने करण्यात येत नाही. त्यामुळेच फळ मार्केट बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर ग्राहकांना फळे घर पोच देण्यासाठी व्यापाऱ्यांना सवलत देण्यात आली आहे. 17 मे पर्यंत फळ मार्केट बंद ठेवण्याचे आदेश व्यापाऱ्यांना दिले आहेत. नारायण बरमणी - सहाय्यक पोलिस आयुक्त मार्केट पोलिस ठाणे.



Web Title: The fruit market in Belgaum was ordered to closed