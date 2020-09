गडहिंग्लज : शहरासह ग्रामीण भागातही कोरोना पाय पसरत आहे. पाहता-पाहता रुग्णसंख्येचा आलेख उंचावत आहे. अशा परिस्थितीत अजूनही नागरिक मास्क न वापरता निष्काळजीपणे वावरत आहेत. यासाठी खुद्द तहसीलदार दिनेश पारगे यांनीच रस्त्यावर उतरून कारवाईसाठी पुढाकार घेतला. दोन दिवसांपासून सुरू केलेल्या या कारवाईत 147 लोकांकडून 15 हजार 500 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. गडहिंग्लज शहर आणि तालुक्‍यातील विविध गावांमध्ये कोरोनाने शिरकाव केला आहे. 580 रुग्ण तालुक्‍यात पॉझिटिव्ह आहेत. दुसऱ्या बाजूला बेड मिळेनासे झाले आहेत. ऑक्‍सिजनचा तुटवडा आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांनी काळजी घेणे गरजेचे असताना मास्क न वापरणे, सोशल डिस्टन्स न पाळणे, दुकानदाराकडे हॅंडग्लोज, सॅनिटायझर नसणे आदी प्रकार सर्रासपणे पाहायला मिळत आहेत. यामुळे तहसीलदार दिनेश पारगे यांनी ग्रामीण भागातील यंत्रणेला जागे करून मास्क न वापरणारे नागरिक, हॅंडग्लोज न वापरणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करण्याची सूचना केली. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी स्वत: ग्रामीण भागात फिरून दंडात्मक कारवाईसाठी पुढाकार घेतला. आजअखेर भडगाव, महागाव, नेसरी, दुंडगे, मुत्नाळ, नेसरी आदी भागातून दहा हजारांहून अधिक दंड वसूल केला आहे. यासाठी ग्रामदक्षता समिती, ग्रामसेवक, तलाठी, मंडल अधिकारी, दक्षता समितीच्या सदस्यांना सामावून घेतले असून, त्यांच्यामार्फत दंडवसुली मोहीम गतीने राबविले जात आहे. असा आहे दंड....

- विनामास्क फिरणे 100 रुपये

- विनामास्क, विना हॅंडग्लोज दुकानदारांना 500 रुपये

- फळ विक्रेते, भाजी विक्रेत्यांना 200 रुपये

Web Title: In Gadhinglaj Action Against Those Who Do Not Use Masks Kolhapur Marathi News