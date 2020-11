गडहिंग्लजला यंदा घरफाळा वाढ नाही

गडहिंग्लज : कोरोनामुळे जाहीर झालेल्या लॉकडाउनमध्ये आर्थिकदृष्ट्या संकटात आलेल्या नागरिकांसाठी दिवाळीच्या पार्श्‍वभूमीवर मोठी खूशखबर आहे. यावर्षी होणारी चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीची कार्यवाही पालिका सभागृहाने स्थगित ठेवल्याने यंदा नागरिकांचा घरफाळा वाढणार नाही, परंतु पुढील वर्षी (2021-22) त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. प्रत्येक चार वर्षांनंतर शासनाची नगरपालिका, महापालिका हद्दीतील मालमत्तांची नवी कर आकारणी होते. त्याला चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी असे संबोधले जाते. या कार्यवाहीत शहर हद्दीतील मालमत्तांचा नव्याने सर्व्हे केला जातो. नवीन उभारलेल्या इमारतींच्या नोंदी केल्या जातात. भाडेपट्टीने दिली जाणारी घरे, वाणिज्य, रहिवासी अशा विविध गटांतील मालमत्तांना वेगवेगळ्या कराची आकारणी होत असते. गडहिंग्लजला यावर्षी (2020-21) एप्रिलपासून चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीची कार्यवाही होणार होती. या कार्यवाहीने मालमत्तांच्या घरफाळ्यात सरासरी 15 ते 20 टक्‍क्‍यांनी वाढ होत असते. शासनाच्या सूचनेनुसार भाडे मूल्यावर आधारित ही कर आकारणी होते. दरम्यान, मार्चपासून कोरोना महामारी सुरू झाली. लॉकडाउन घोषित झाले. यामुळे चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीच्या सर्व्हेचे काम ठप्प झाले. लॉकडाउनमध्ये अनेकांचा रोजगार गेला. परिणामी अनेक गरीब कुटुंबाच्या पोटापाण्याची आबाळ झाली. आर्थिक अडचणीमुळे साऱ्यांचीच कोंडी झाली. त्यातच यंदा घरफाळावाढीची टांगती तलवार असल्याने नागरिक चिंतेत होते. या पार्श्‍वभूमीवर विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी पालिकेला निवेदन देऊन नियमित घरफाळामध्ये सवलत देण्याची मागणी केली होती. तसेच चतुर्थ वार्षिक आकारणी यंदा करू नये, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली होती. गेल्या महिन्यातील ऑनलाईन सभेमध्ये या प्रश्‍नावर चर्चा करून सभागृहाने चतुर्थ वार्षिक आकारणीची कार्यवाही यंदा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे नागरिकांवर घरफाळा वाढीचा बोजा यंदा पडणार नाही. दरम्यान, पुढील वर्षी याची अंमलबजावणी होणार असल्याचे मुख्याधिकारी नागेंद्र मुतकेकर यांनी "सकाळ'ला सांगितले. दृष्टिपथात मालमत्ता

- रहिवासी : 5086

- वाणिज्य : 1282

- वाढीव हद्दीतील मालमत्ता : 2800

- एकूण मालमत्ता : 9168 प्रशासनाला सूचना

कोरोना लॉकडाउनमुळे नागरिक आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यातच चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीने घरफाळा वाढीची भर पडणार होती. आर्थिक परिस्थिती आणि लोकभावना विचारात घेऊन सभागृहाने ही कार्यवाही स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत.

- स्वाती कोरी, नगराध्यक्षा संपादन - सचिन चराटी

