गडहिंग्लजला चार भागात नागरिकांना फिरण्यास प्रतिबंध, दुकानांनाही टाळे

गडहिंग्लज : सत्तावीस हजार लोकसंख्येच्या शहरातील चार भाग "सील' करण्यात आले आहेत. कोरोना रुग्ण सापडलेला परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला असून, नागरिकांना ये-जा करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या कंटेन्मेंट झोनमधील सर्व दुकानेही बंद ठेवण्यात आली असून, परिसरातील सर्व रस्तेही बंद आहेत. अडीच महिने शहर कोरोनामुक्त ठेवण्यात यश आले होते. पालिकेने राबविलेल्या कडक उपाययोजनांमुळे हे शक्‍य झाले. सुरवातीला गडहिंग्लजच्या सासूरवाडीचा पत्ता दिल्याने बाहेरगावचा एकजण पॉझिटिव्ह आढळला. तो मूळचा बाहेरचा असला तरी शहराच्या खात्यावर एक रुग्ण पडला. त्यानंतर काही कालावधीने राजेंद्र प्रसाद रोडवरील एका डॉक्‍टरांना कोरोनाची लागण झाली. या पाठोपाठ भडगाव रोडवरील एका "आयसीयू'मधील नऊ कर्मचाऱ्यांना सलग बाधा झाली. या आयसीयू कनेक्‍शनमधील ग्रामीण भागातही रुग्ण वाढले. चार दिवसांपूर्वी कोणत्याही प्रवासाची पार्श्‍वभूमी नसलेल्या अज्जा दड्डी कॉलनीतील एकाला कोरोना झाला. त्यांच्याच संपर्कातील पत्नी व सुनेलाही कोरोनाने गाठले. एकही रुग्ण नसलेल्या शहरात आज कोरोनाबाधितांची संख्या 15 वर जाऊन पोचली आहे. कोरोना रुग्ण सापडल्याने शहरातील चार भाग "सील' करण्यात आले आहेत. या परिसरातील रहिवाशांना ये-जा करण्यास प्रतिबंधित करण्यात आले. अत्यावश्‍यक काम वगळता कोणीही बाहेर न पडण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. या भागात जाणारे विविध रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे वाहनांनाही प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. काही अत्यावश्‍यक सेवांची गरज भासल्यास संपर्क साधण्याचे आवाहनही केले आहे. त्यासाठी पालिका कर्मचाऱ्यांची विशेष नेमणूक करण्यात आली आहे. भाजीपाला, किराणा दुकाने, मेडिकल आदी सर्व दुकाने बंद असल्याने आणि घरातून बाहेर न पडण्याचे आवाहन केल्याने नागरिकांना घरपोच सेवा देण्यासाठी संबंधित भागातील नगरसेवकांनी पुढाकार घेतला आहे. गरीब व हातावरचे पोट असलेल्या कुटुंबांना घरपोच भाजीपाला, दूध पोच करण्याचे काम नगरसेवकांच्या कार्यकर्त्यांकडून सुरू असून, त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. हे भाग आहेत "सील'...

कोरोना रुग्ण आढळल्याने भूमी अभिलेख कार्यालय परिसर, भडगाव रोडवरील "आयसीयू'चा भाग, राजेंद्र प्रसाद रोड परिसर आणि अज्जा दड्डी कॉलनीचा भाग प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. यातील राजेंद्र प्रसाद रोड परिसर हा बाजारपेठेचाच छोटा भाग मानला जातो. त्यामुळे या क्षेत्रात दुकानांची संख्याही अधिक आहे. ती सर्व दुकाने बंद केली आहेत. भडगाव रोडवरील आयसीयू परिसरातील हॉस्पिटलही बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या चारही भागांत जाणे-येणे बंद झाले आहे. संपादक - सचिन चराटी

Web Title: Gadhinglaj Prohibits Citizens From Moving Around In Four Areas Kolhapur Marathi News