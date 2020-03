आईच्या स्मरणार्थ 6300 पुस्तकांची शाळेला भेट

भादवण : सरोळी (ता. आजरा) येथील प्राथमिक शिक्षक अण्णासाहेब निळकंठ देसाई यांनी आपली आई (कै) सुलोचना निळकंठ देसाई यांच्या स्मरणार्थ 6 हजार 300 पुस्तकांची प्राथमिक शाळेला भेट दिली. बाराव्या दिवशी केल्या जाणाऱ्या विधींचा खर्च कमी करून या रक्कमेची पुस्तके खरेदी करून शाळेच्या ग्रंथालयाला दिली. त्यांनी ग्रंथालय समृध्दीबरोबर वाचन चळवळ वाढविण्यासाठी हातभार लावला आहे. प्रथा परंपरेला फाटा देवून त्यांनी राबविलेल्या अनोख्या उपक्रमाचे सरोळी पंचक्रोशीत कौतुक होत आहे. अण्णासाहेब देसाई हे अत्याळ येथील प्राथमिक शाळेत शिक्षक आहेत. त्यांच्या मातोश्री सुलोचना देसाई यांचे पंधरा दिवसांपुर्वी निधन झाले. हिंदु धर्मानुसार प्रथा परंपरा या ग्रामीण भागात पाळाव्या लागतात, पण या प्रथा परंपरेला फाटा देत वाचन चळवळ बळकट करण्यासाठी देसाई यांनी गावातील प्राथमिक शाळेच्या ग्रंथालयाला पुस्तके देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष प्रकाश देसाई यांच्याशी चर्चा केली. प्रकाश देसाई यांनी त्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यानुसार डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, महात्मा जोतीबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारीत पुस्तके. अमेरीकेचे राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकनचे पुस्तक व पत्रही शाळेला भेट दिले. त्याचबरोबर गोष्टीची पुस्तके वाटप करण्यात आली. पुस्तक रूपाने आईचे स्मरण राहीलच त्याचबरोबर शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या जीवनाला ही पुस्तके दिशा देतील. बालमनावर सुसंस्कार घडतील व शालेय वयात त्यांची चांगली जडणघडण होईल, असे या वेळी अनेक वक्‍त्यांनी भाषणात मांडले. या वेळी सरपंच धनाजी सुतार, आजरा तालुका संघाचे अध्यक्ष एम. के. देसाई, उपसरपंच आर. बी. पाटील, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष प्रकाश देसाई, सदस्या शिल्पा पाटील, सरीता पाटील, अंगणवाडी सेविका कुराडे, कांबळे, राजेश सुतार, विश्‍वास येजरे ग्रामस्थ व विद्यार्थी उपस्थित होते. मुख्याध्यापक शहाजी देसाई यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. राजू खोराटे यांनी आभार मानले.

