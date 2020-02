सुमधूर गीतांतून पोलिस, ज्येष्ठांचा गौरव 

कोल्हापूर : मराठी भाषा गौरव दिनाचे औचित्याने राजाराम महाविद्यालय आणि दि कॉन्झर्वेशन फौंडेशन ऑफ इंडियातर्फे जिल्हा पोलिस दल व ज्येष्ठ नागरिकांचा संगीतमय गौरव करण्यात आला. महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी "गाणी मनातली' या मराठी गाण्यांच्या कार्यक्रमाचे सादरीकरण केले. महाविद्यालयाच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. कार्यक्रम दरम्यान अपर पोलिस अधीक्षक तिरुपती काकडे, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक तानाजी सावंत, त्यांचे सहकारी, शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक वसंत बाबर, पोलिस निरीक्षक मंदार कांबळे व उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक गणेश पाटील यांचा गौरव झाला. माजी राजारामीयन निवृत्त पोलिस उपअधीक्षक सतीश माने यांना राष्ट्रपती पदक मिळाल्याबद्दल त्यांचाही सत्कार झाला. दि कॉन्झर्वेशन फौंडेशन ऑफ इंडिया चे वतीने उषा घेवडे यांनी शैक्षणिक साहित्य भेट देऊन विद्यार्थी कलाकारांचे कौतुक केले. याप्रसंगी तिरुपती काकडे, सतीश माने आणि प्राचार्य डॉ. आण्णासाहेब खेमनर यांनी मनोगत व्यक्त केली. पोलिस उपनिरीक्षक अभिजित भोसले यांनीही गीत सादर करून श्रोत्यांची दाद मिळवली. डॉ. अंजली पाटील यांनी प्रास्ताविक व स्वागत केले. प्रा. संजय पाठारे, प्रा. शोभना जाधव, डॉ. अनिता बोडके, अविनाश देशमुख, आमिर शेख, चैतन्य पोतदार, अमित माने, अश्विन पाटील, भूषण सोळांकुरे व विश्वजित सावंत यांनी संयोजन केले. फौंडेशनचे अध्यक्ष आशिष घेवडे यांनी आभार मानले.



Web Title: Glory to the police, the seniors through the beautiful songs