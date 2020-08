विद्यार्थ्यांना ही आहे सुवर्णसंधी

गडहिंग्लज ः तंत्रशिक्षण संचालनालयातर्फे पॉलिटेक्‍निक प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. कोरोनामुळे दाखले मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अडचणी येत आहेत. ही गैरसोय लक्षात घेऊन प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी मुदत वाढविली आहे. चार सप्टेंबरअखेर विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज करण्याची मुदत आहे. सात सप्टेंबरला कच्ची तर 12 सप्टेंबरला पक्की गुणवत्ता यादी जाहीर होणार आहे. त्यानंतर पसंतीक्रम भरणे, प्रवेशाच्या फेऱ्या होणार आहेत. कोरोनामुळे दहावीचा निकाल उशिरा लागला. साहजिकच प्रवेशप्रक्रियाही विलंबाने सुरू झाली. दहा ऑगस्टपासून अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली; पंरतु कोरोनामुळे विविध प्रकारचे कागदपत्रे मिळवण्यासाठी विद्यार्थी, पालकांना अडचणी येत आहेत. महसूल विभागावर कोरोनाचा ताण असल्याने आधिकारी, तलाठी, सर्कल जागेवर उपलब्ध नाहीत. एसटी सुरळीत नसल्याने प्रवासात देखील अडचणी आहेत. या दुष्टचक्रात इंटरनेटचीही भर पडली आहे. मुख्यत्वेः ग्रामीण भागात इंटरनेट सेवाही वारवांर खंडित होत आहे. यामुळे प्रवेश अर्ज भरण्यासाठी मुदत वाढवावी अशी पालक, विद्यार्थ्यांची मागणी होती. पूर्वी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे आज अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस होता. कागदपत्रे अपुरे असणाऱ्या विद्यार्थी, पालकांची यामुळेच घालमेल सुरू होती. सायंकाळी तंत्रशिक्षण संचालनालयाने मुदतवाढीचे परिपत्रक काढल्यावर सर्वाचा जीव भाड्यांत पडला. चार सप्टेंबर अखेर अर्ज करण्याची मुदत दिली आहे. सात सप्टेंबरला कच्ची गुणवत्ता यादी जाहीर होईल. यावर दहा सप्टेंबर अखेर हरकती घेण्यासाठी मुदत आहे. बारा सप्टेंबरला पक्की गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध होणार असल्याचे गारगोटीच्या आयसीआरईचे प्रवेश प्रकिया प्रमुख प्रा.पी.एल. रेगडे यांनी सांगितले. पसंतीक्रम भरणे, प्रवेशांच्या फेऱ्याचें सविस्तर वेळापत्रक संकेतस्थळावर जाहीर करणार असल्याचे तंत्रशिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. संपादन ः रंगराव हिर्डेकर

Web Title: This is a golden opportunity for students