कोल्हापूर : जिल्ह्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. सौम्य लक्षणे असलेल्या बाधितांना उपचार होतात, ते बरेही होतात. मात्र, अशा बाधितांच्या सेवेत बहुतांश शासकीय रुग्णवहिका गुंतल्या आहेत. अन्य गंभीर आजारी रुग्णांना दवाखान्यात घेऊन जाणे किंवा मृतदेह परगावी घेऊन जाण्यासाठी विशेषतः शासकीय रुग्णवाहिका मिळत नाहीत. आणि खासगी रुग्णवाहिकांची सेवा परवडत नाही. त्यामुळे रुग्णवाहिका सेवेचा लाभ घेणे अवघड झाले आहे.

जिल्ह्यात जवळपास 250 हून अधिक खासगी रुग्णवाहिका आहेत. शासकीय 108 रुग्णवाहिका 36; तर महापालिकेच्या रुग्णवाहिका दोन आहेत. याशिवाय, साखर कारखाने, स्वयंसेवी संस्था, मंडळे, फाउंडेशन आदींच्या रुग्णवाहिकांबरोबर काही खासगी रुग्णवाहिका आहेत. याची सेवा मिळते. मात्र, महापालिका रुग्णवाहिका शहरात सेवा देते. 108 रुग्णवाहिका जिल्ह्यात सेवा देते. या दोन्ही कार्यक्षेत्राबाहेर रुग्ण किंवा मृत व्यक्ती न्यायची झाल्यास खासगी रुग्णवाहिकांचा आधार घ्यावा लागतो.

साडेचार महिन्यांपासून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात बाधितांची संख्या वाढते आहे. त्या बाधितांना त्यांच्या गावातून कोविड सेंटरला नेण्यासाठी 108 रुग्णवाहिका आहेत. एखादी गंभीर जखमी व्यक्ती परजिल्ह्यांत न्यायची झाल्यास 108 ची सेवा मिळत नाही. महापालिकेकडे रुग्णवाहिका मोजक्‍याच आहेत. त्यामुळे खासगी रुग्णवाहिका घेण्याची वेळ येते.

शहरात किंवा शहराबाहेर कुठे रुग्ण न्यायचा झाल्यास त्याचे स्वतंत्र भाडे भरावे किंवा उपचाराच्या बिलात मोठी रक्कम आकारली जाते.

परराज्यांत, जिल्ह्यातील काही कुटुंबे येथे राहतात किंवा पुणे, मुंबईकडे काही जण नोकरी, व्यवसायानिमित्त गेले. त्यांच्यापैकी कोणी आजारी असल्यास किंवा मृत झालेल्या व्यक्तीला त्यांना कोल्हापुरात आणायचे किंवा बाहेर न्यायचे झाल्यास त्यांना खासगी रुग्णवाहिकांचा आधार घ्यावा लागतो, त्यासाठी सात ते दहा हजार रुपये भाडे सांगण्यात येते. महापालिकेत सध्या दोन रुग्णवाहिका आहेत. त्यांचा वापर शहरातील दुर्घटनातील जखमींना रेस्क्‍यू करण्यासाठी होतो, या रुग्णवाहिका बाहेरगावी नेता येत नाहीत. स्थानिक स्तरावर जखमी वाहण्यासाठी रुग्णवाहिका कमी पडू शकतात.''

- रणजित चिले, मुख्य अधिकारी, अग्निशमक दल

