आलेख उंचावेल तशी वाढतेय 'या' तालुक्यात चिंता

गडहिंग्लज : तालुक्‍यात कोरोनाचा आलेख उंचावत आहे. त्याची चिंता सर्वांना लागली आहे. जूनमध्ये याची तीव्रता कमी झाली होती; परंतु अलगीकरणातील गोंधळामुळे जुलैपासून आलेख उंचावला आहे. या महिन्यात रोज एका तरी रुग्णाची नोंद होऊ लागल्याने या चिंतेत भर पडत आहे. स्थानिक संसर्गाचाही धोका सुरू झाल्याचे वर्तविण्यात येत असले तरी गावागावांतील अलगीकरणाचे नियम अजूनही कडक करण्याचे गांभीर्य कोणाला असल्याचे दिसत नाही. परिणामी या महिन्यात कोरोना रुग्णांचा उच्चांक होण्याची भीती आहे. 16 मेपासून तालुक्‍यात रुग्णांचे खाते उघडले गेले. हळूहळू ही संख्या वाढत गेली. मेच्या पंधरा दिवसांतच रुग्ण संख्या 73 वर पोहचली. जून महिन्यात मात्र कोरोनाची तीव्रता कमी होऊ लागली. या महिन्यात लॉकडाउनचा अनलॉक झाला तरी लोक पेरणीच्या निमित्ताने शेतीकामात अडकले. त्यामुळे अपेक्षित अशी गर्दी जाणवली नाही. याशिवाय मुंबई, पुण्याहून येणाऱ्यांची संख्या रोडावली. याचा परिणाम रुग्ण संख्या कमी होण्यावर झाला. जून महिन्यात केवळ 31 जण पॉझिटिव्ह आले. दरम्यान, जून महिन्यातच ग्राम दक्षता समित्यांच्या कामकाजात शिथिलता आढळून आली. प्रत्येक गावातील ग्राम दक्षता समितीतील बहुतांशी सदस्यही शेतीकामात अडकले. परिणामी अलगीकरण नियमांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. बाहेरून रेड झोनमधून आलेल्यांनाही होम क्वारंटाईन करण्याचे प्रमाण वाढले. यामध्ये काही अंशी राजकारणही आड येत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. या सर्वांचा परिणाम कोरोना आलेख वाढण्यावर होत आहे. आज जुलैचा निम्मा महिना संपला आहे. या पंधरा दिवसांत रोज सरासरी तीन रुग्ण समोर येत आहेत. संसर्गातून स्थानिकांनाही लागण झाल्याचे यामध्ये निष्पन्न झाले आहे. बाधित लपवताहेत माहिती?

एखाद्या व्यक्तीला संसर्ग झाल्याचा पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आल्यानंतर त्याच्याकडे संसर्ग व संपर्काची माहिती विचारली जाते; परंतु संबंधित बाधित रुग्ण अगर त्याच्या नातेवाईकाकडून वस्तुस्थितीजन्य माहिती मिळण्यात अडचणी येत आहेत. काही जण तर धडधडीत खोटे बोलत आहेत. आयसीयू कनेक्‍शनमधील एका बाधित रुग्णाचा नुकताच मृत्यू झाला. त्यापूर्वी संबंधित नातेवाईकांनी ग्राम समितीला माहिती दिली असती तर त्या बाधिताला वेळेत क्वारंटाईन करता आले असते. ही माहिती न दिल्याने कुटुंबातील व्यक्तींनाही संसर्ग झाला. लोकांनी वस्तुस्थितीजन्य माहिती देऊन कुटुंबीय व शेजाऱ्यांनाही सुरक्षित ठेवण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. दृष्टिक्षेपात

- संस्थात्मक : 355

- गृह : 677

- एकूण रुग्ण : 146

- एकूण मृत्यू : 6. गडहिंग्लज शहर

- रुग्ण संख्या : 15

- मृत्यू : 01

- संस्थात्मक अलगीकरण : 163

- गृह अलगीकरण : 753. संपादन - सचिन चराटी

