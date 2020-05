जिल्ह्यात ब्रदर, वॉर्डबॉय, परिचारिकांचे नेटाने काम

कोल्हापूर : कोरोनाबाधित रूग्ण सापडल्यावर शेजाऱ्यांत धडकी भरते, तिथला परिसर प्रतिबंधित केला जातो. काही दिवस त्या परिसरात सन्नाटा पसरतो. कोरोबाधित कुटुंबाकडे कोणी फिरकेल की नाही, हे सांगता येत नाही. कोरोना रूग्णाची विचारपूस करण्याचा विचार दूरच. याउलट परिचारिकांकडून कोरोना रूग्णांच्या सेवेचे काम नेटाने सुरू आहे. कोरोनाचा रूग्ण आल्यावर त्यांची घालमेल जरूर होते. त्यांच्या काळजाचंही पाणी होतं. मात्र, रूग्ण आपल्याच कुटुंबातील एक घटक समजून त्यांच्या सेवेत त्यांचा दिवस मावळतो. ब्रदर व वॉर्ड बॉय यांचीही कोरोना कक्षातील धडपड मन हेलावणारी ठरते. छत्रपती प्रमिलाराजे रूग्णालय (सीपीआर), आयजीएम (इचलकरंजी) हे चित्र रोज अनुभवायला मिळत आहे. भक्तीपूजानगरमध्ये पहिला रूग्ण आढळल्यानंतर शहरवासियांत थरकाप उडाला. रूग्णाच्या उपचारांत मात्र परिचारिकांनी कसूर केली नाही. आजपर्यंत 15 कोरोनाबाधित रूग्णांची परिचारिकांनी सेवा केली. संशयित, पॉझिटिव्ह व रिकव्हरी स्टेजला आलेल्या रूग्णांच्या सेवेत त्यांनी हयगय केली नाही. परिचारिकेचे काम रूग्णांची सेवा करण्याचे असल्याने रूग्ण कोणत्या आजाराने ग्रस्त याचा विचार त्यांच्या मनालाही शिवला नाही. कोरोनाचा रूग्ण आल्यानंतर त्यांची सेवा हेच त्यांचे व्रत राहिले. सीपीआरमध्ये तीनशे परिचारिका असून त्यांनी रूग्णांच्या सेवेत तडजोड केली नाही. तीन शिफ्टमध्ये त्यांचे काम सुरू आहे. विशेष म्हणजे कौटुंबिक जबाबदारी पेलत त्यांचे काम सुरू आहे. एखादा रूग्ण आला, की त्याही अस्वस्थ होतात. मात्र, रूग्णाला बरे करायचे, असा निर्धारही करतात. 14 दिवस ऑनड्युटीचे पेमेंट द्यावे

सुरक्षिततेसाठी किट अंगावर चढवून त्यांच्या सेवेत रूजू होतात. रणरणत्या उन्हात किट चढवून काम करणे कठीण असले तरी ते काम त्या नेटाने करतात. वॉर्ड बॉय व ब्रदरही रूग्णांच्या सेवेत तडजोड करत नाहीत. रूग्णाला वेळेवर औषध देणे, त्याला जेवण मिळाले का? ते पाहणे, त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे का., याची हे नोंद घेतात. शासकीय व खासगी रूग्णालयांतील परिचारिकांचा एकूण आकडा पाच हजारांवर आहे. खासगी रूग्णालयात दाखल झालेला रूग्ण कोरोबाधित निष्पन्न झाला तर परिचारिकांची तपासणी, चौदा दिवसांचे होम क्वारंटाईन करावे लागते. मात्र, ते चौदा दिवस ऑनड्युटी गृहित धरून त्यांचे पेमेंट द्यावे, अशी मागणी आहे. जिल्ह्यातील परिचारिका कोरोनोविरूद्धच्या आजाराविरूद्ध लढा देत आहेत. त्या रूग्णांची देखभाल करण्यात कमी पडत नाहीत. परिचारिकांची ड्युटी चार तास करावी, ही मागणी आहे. तसेच त्यांच्या निवास व जेवणासाठी एकाच ठिकाणी सोय होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी वसतिगृहाची मागणी केली आहे.

- हाशमत हावेरी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र गव्हर्मेंट नर्सेस फेडरेशन.



