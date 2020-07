अखरे त्याने पन्हाळ्याची तटबंदी भेदलीच

पन्हाळा ः तब्बल चार महिने कोरोनापासून दूर राहिलेला पन्हाळगडही कोरोनाच्या विळख्यात सापडला आहे. 27 जुलैला येथील वृद्धा आणि तिचा केअरटेकर बाधित आढळले. त्याचवेळी संपर्कातील 12 जणांचा स्वॅब घेतला. त्यापैकी आज चौघे पॉझिटिव्ह आल्याने प्रशासनाची धांदल उडाली तर पन्हाळकरांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. मार्चपासून 25 जुलैपर्यंत नागरिकांनी नगरपरिषद प्रशासनाच्या साह्याने पन्हाळगड कोरानामुक्‍त ठेवला होता. कोरोनाचे संक्रमण होऊ नये म्हणून गडावर येणारा मुख्य चार दरवाजातील रस्ता आणि तीन दरवाजातील रस्ता बंद केला होता. आठवडी बाजार तर बंदच आहे. गडावर कार्यालयीन कामासाठी येणाऱ्या पक्षकारांना ओळखपत्र पाहूनच प्रवेश दिला जात होता. जिल्ह्यात लॉकडाउन थोडासा शिथिल होताच येथील प्रवासीकर नाक्‍यावर पर्यटकांची गर्दी होऊ लागल्याने तहसीलदार रमेश शेंडगे यांच्यासह मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण नाक्‍यावर थांबू लागले आणि पोलिसांच्या साह्याने नाक्‍यावरील गर्दी कमी करत होते. हेतू एवढाच की थंड हवेच्या पन्हाळगडी या विषाणूचा प्रसार होऊ नये. स्वच्छता, औषध फवारणी, मास्क आदी उपाययोजना प्रभावीपणे राबवूनही गडावर अखेर कोरोनाचे आक्रमण झालेच. साहजिकच रुग्ण सापडलेल्या गल्ल्या, बोळ बंद करण्याची वेळ आली असून रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्‍तींना क्वारंटाईन करावे लागले आहे. संपादन ः रंगराव हिर्डेकर

Web Title: He finally broke through the walls of the panhala