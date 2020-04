समाजसेवेसाठी त्याने हातात धरली कात्री 

चंदगड : तो सर्वसामान्य कुटुंबातील तरुण. शेती हाच त्याचा व्यवसाय. कोरोनामुळे गावगाडा ठप्प झालेला. परगावातून येणारा केश कर्तनकार संचारबंदीमुळे गावात येऊ शकत नाही. अशा वेळी समाजसेवा म्हणून त्याने हातात कात्री आणि वस्तरा धरला आहे. गावातील नागरिकांचे तो केश कर्तन करीत आहे. सुळये (ता. चंदगड) येथील जगदीप दीपक माळी असे या तरुणाचे नाव. चंदगड-हेरे मार्गावरील हे छोटे गाव. चंदगड-आजरा भागात आजही गावगाड्यातील काही व्यवहार जात-वर्गावर आधारीत आहेत. केस कापणे हे काम न्हावी समाजाकडून केले जाते. सुळये येथे न्हावी समाज नाही. परगावातील न्हावी आठवड्यातून ठराविक दिवस गावात येतो. लहान मुले, वयोवृध्द नागरीक, रुग्ण यांच्यासाठी ती मोठी सोय होते. अन्य ग्राहकही त्याचा लाभ घेतात. पैशाच्या आणि धान्याच्या (बैतं) मोबदल्यात ही सेवा दिली जाते. परंतु संचारबंदीमुळे परगावचा न्हावी गावात येऊ शकत नाही. शहरातील सलून बंद आहेत. वीस दिवसाहून अधिक काळ न्हावीच उपलब्ध न झाल्याने अनेकांची अडचण झाली होती. अशा वेळी जगदीपने मदतीचा निर्णय घेतला. हातात कात्री व वस्तरा घेऊन तो केस कर्तन करीत आहे. अनुभव नसतानाही आत्मविश्‍वासाच्या जोरावर तो हे काम करीत आहे. लोकांचा त्याला चांगला प्रतिसाद आहे. गावातील काही जण त्याची खिल्ली उडवत असले तरी अडचणीच्या काळातील त्याचे हे योगदान महत्वपूर्ण आहे.

Web Title: He Holds Scissors In His Hand For Social Service Kolhapur Marathi News