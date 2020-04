सायकलने 340 कि.मी प्रवास करून त्याने गाठले गाव

चंदगड ः अडकूर (ता. चंदगड) येथील संदीप घोरपडे याने टेंभुर्णी (जि. सोलापूर) ते अडकूर पर्यंत 340 किलो मीटरचा प्रवास सायकलने करून घर गाठले. कोरोनामुळे प्रवासी वाहतुक बंद झाल्याने त्याने हा मार्ग स्विकारला. त्यासाठी टेंभुर्णी येथे त्याने नवीन सायकल खरेदी केली. सलग तीन दिवस प्रवास करून तो कुटुंबात परतला. संदीप एका कारखान्यात नोकरीला आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉक डाऊन जाहीर झाल्यावर तिथे राहणे शक्‍य नव्हते. गावाकडे यायचे तर वाहतुकही बंद होती. प्रवासी वाहतुकीची सर्वच साधने बंद असल्यामुळे काय करायचे असा प्रश्‍न होता. त्याचवेळी सायकलचा विचार मनात आला. एका सायकल दुकानदारला विनंती करून त्याने सायकल खरेदी केली. पहिल्या दिवशी सुमारे 135 किलो मीटरचा प्रवास करून तो उदनवाडी येथे पोहोचला. तिथल्या ग्रामस्थांनी दया दाखवून त्याला आसरा दिला. रात्रीचे व सकाळचे जेवणही तिथेच दिले. सायकल मारण्याची सवय नसल्यामुळे अंग मोडून आले होते. परंतु गावाकडे येण्याची ओढ थांबू देत नव्हती. दुसऱ्या दिवशी तो कोल्हापुरात पोहोचला. रात्री तिथे विश्रांती घेऊन तिसऱ्या दिवशी पहाटे पुन्हा प्रवास सुरू केला. सायंकाळी तो गावात पोहोचला. कोरोनाची भिती, गावोगावी बंद केलेले रस्ते, महामार्गावरील वाहतुक, पोलिस यंत्रणा, माणुसकी आणि अवहेलना असे सर्व प्रसंग या निमित्ताने पहायला मिळाले. हा प्रसंग खूप काही सांगून आणि शिकवून गेल्याचे संदीप सांगतो. तो सध्या होम कोरंटाईन आहे.

