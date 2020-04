ऊन वाढले, सोशल डिस्टन्सिंग तुटले

गडहिंग्लज : केंद्र शासनातर्फे आलेल्या मोफत धान्याचे वाटप रेशन दुकानांत होत आहे. रोज ठराविक कार्डधारकांनाच रेशन वाटपाच्या सूचना असताना काही दुकानांसमोर गर्दी होत आहे. यातही उन्हांच्या झळा वाढल्यामुळे ग्राहक सावलीच्या शोधात एकत्र येत असल्याने सोशल डिस्टन्सिंगला हरताळ फासला जात आहे. शहरातील तालुका संघाच्या रेशन दुकानांसमोरील आजचे चित्र असेच होते. अखेर पोलिसांनी हस्तक्षेप करून दुकानासमोरील गर्दी कमी केली. लॉकडाउनमुळे हातावर पोट असलेल्यांची रोजंदारी बुडाली आहे. त्यांना आता रेशनच्या धान्याचाच आधार आहे. दोन दिवसांपासून प्रती व्यक्ती पाच किलो मोफत तांदूळ वाटपाची कार्यवाही सुरू आहे. धान्य संपेल या भीतीने लाभार्थी दुकानांसमोर गर्दी करीत आहेत. आज तालुका संघाच्या रेशन दुकानासमोर दोनशे ते अडीचशे लाभार्थी गोळा झाले होते. उपस्थित सर्व लाभार्थींचे कार्ड गोळा करून धान्य वाटप करण्याचे नियोजन होते. कार्ड देऊन लोक रांग सोडून एकत्र येऊ लागले. दुकानासमोर मारलेल्या चौकोनाचाही काहीच उपयोग झाला नाही सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहेत. कडक उन्हामुळे लाभार्थी सावलीच्या शोधात गर्दी करीत आहेत. त्यासाठी प्रशासनाने दुकानदारांना मंडप उभारणीच्या सूचना दिल्या आहेत. तालुका संघाने मंडप उभारलेले नाहीत. यामुळे उन्हापासून बचावासाठी सुपर मार्केटसमोरील झाडांचा व पॅसेजचा लाभार्थींनी आसरा घेतला. त्यामुळे तेथेही गर्दी झाली. दुकानांमध्ये सॅनिटायझरचा वापर सक्तीचा केला असताना त्याची कार्यवाहीसुद्धा बहुतांशी ठिकाणी झाल्याचे दिसत नाही. 50 ते 100 जणांनाच रेशन वाटप करा

एकीकडे कोरोनाला हरविण्यासाठी सोशल डिस्टन्स पाळण्यासह रस्त्यावर न येण्याचे आवाहन प्रशासन करीत आहे, परंतु दुसऱ्या बाजूला धान्यासाठी होणाऱ्या गर्दीने कोरोनाला आमंत्रित करण्याचाच धोका वाढत आहे. रोज 50 ते 100 कार्डधारकांनाच रेशन वाटपाचे नियोजन करणे गरजेचे असल्याचे मत भाजपचे आनंद पेडणेकर यांनी व्यक्त केले.

Web Title: The Heat Of The Day Grew, Social Distancing Broke Kolhapur Marathi News