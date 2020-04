कोल्हापूर : ख्रिस्ती बांधवांच्या ईस्टर संडे या सणानिमित्त आज ख्रिस्ती बांधवांनी चर्चऐवजी घरीच प्रार्थना करणे पसंत केले. कोरोनामुळे चर्च बंद आहेत. प्रत्येकाने कुटुंबातच एकत्र येत प्रार्थना केल्या. विविध चॅनेलवरून भक्तीचे प्रसारण केले होते. ऑनलाईन भक्तीद्वारे ख्रिस्ती बांधवांनी प्रार्थना केली. यावेळी देश, राज्यासाठी विशेष प्रार्थना करत कोरोनापासून मानवाची मुक्तता व्हावी, अशी प्रार्थना केली. कोरोनाच्या संसर्गामुळे देशभरात लॉकडाउन असल्याने 22 मार्चपासून चर्च बंद ठेवून ख्रिस्ती बांधवांनी या लॉकडाउनला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. शुक्रवारी (ता. 10) गुड फ्रायडेचीही भक्ती ऑनलाईन केली. बी चॅनेल तसेच एस न्यूज चॅनेलवरील रोफे चॅनेलवरुन या भक्तीचे प्रसारण केले. वायल्डर मेमोरियल चर्चचे रेव्ह. जगन्नाथ हिरवे, डी. बी. समुद्रे, अशोक गायकवाड, विक्रमनगर चर्चचे दीनानाथ कदम, संजय धनवडे, केडीसीचे रेव्ह. बी. जी. मोरे, रेव्ह. शशिकांत गोगटे, रेव्ह. सुरेश रावडे यांनीही यूट्यूब चॅनेलवरून संदेश प्रसारित करून भक्ती केली. शहर आणि जिल्ह्यातील इतर सर्व चर्चमधूनही अशाच प्रकारे ऑनलाईन भक्तीवरच भर दिला. ख्रिस्ती बांधवांनी घरीच राहून प्रभू येशूंची प्रार्थना केली. दरवर्षी ईस्टर संडेदिवशी रॅली काढण्यात येते; मात्र त्याला फाटा दिला.



Web Title: Humans should be liberated from Corona