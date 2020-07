कुरुंदवाड येथील पती पत्नीचा एकाच दिवशी मृत्यु : शहरात हळहळ...

कुरुंदवाड - चार दिवसापूर्वी कोरोनाची लागण झालेल्या एका वृद्धाचा कोरोनाने तर त्याच्या पत्नीचा निमोनियाने उपचार सुरू असताना मृत्यु झाला.पती व पत्नीचा एकाच दिवशी मृत्यु झाल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. तर शहरात कोरोनाने पहिला बळी घेतल्याने नागरिकांतून घबराट निर्माण झाली आहे. येथील बाजारपेठेलगत राहणाऱ्या ६५ वर्षाच्या वृद्धाला चार दिवसापूर्वी कोरोनाची लागण झाल्याने व त्याच्या ५५ वर्षाच्या पत्नीला निमोनिया झाला असल्यामुळे त्या दोघांना सांगलीच्या भारती हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. आज त्या दोघांचाही उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. दोघाही पती-पत्नीचा एकाच वेळी मृत्यू झाल्याने शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे. तर शहरात कोरोनाने पहिला बळी घेतल्याने नागरिकांतून घबराट निर्माण झाली आहे. संपादन - मतीन शेख

