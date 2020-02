कोल्हापूर : येथील चिल्लर पार्टी विद्यार्थी चित्रपट चळवळीतर्फे आयोजित करण्यात येणाऱ्या पाचव्या बालचित्रपट महोत्सवाच्या शुभंकराचे अनावरण महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाचे प्रशासन अधिकारी शंकर यादव यांच्या हस्ते आज झाले. प्रतिभानगर येथील वि. स. खांडेकर विद्यालयात झालेल्या महापालिका शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या बैठकीत हा कार्यक्रम झाला. शिक्षण विभागाच्या समन्वयक उषा सरदेसाई, खांडेकर विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका श्‍यामला पवार, विमल जाधव आदी उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांच्या चित्रपटविषयक जाणिवा विकसित व्हाव्यात, या हेतूने आठ वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या चिल्लर पार्टी विद्यार्थी चळवळीतर्फे फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात सलग दोन दिवस हा महोत्सव भरतो. मुख्याध्यापकांच्या बैठकीत मिलिंद कोपार्डेकर यांनी चिल्लर पार्टीची संकल्पना सांगितली, तर बालचित्रपट महोत्सवाचे समन्वयक मिलिंद नाईक यांनी या महोत्सवाबद्दल माहिती दिली. कागदाचे विमान उडविणाऱ्या मुलीचे छायाचित्र हा यंदाच्या महोत्सवाचा शुभंकर आहे. यावेळी सर्व शाळांतील विद्यार्थी कागदाचे विमान तयार करणार असून सर्व कागदी विमानाचे प्रदर्शन चिल्लर पार्टीमार्फत होणार आहे. सुधाकर सावंत यांनी सूत्रसंचालन केले. अभय बकरे यांनी आभार मानले. यावेळी सलीम महालकरी, चंद्रशेखर तुदीगाल, ओंकार कांबळे, गुलाबराव देशमुख आदी उपस्थित होते.



Web Title: Inauguration of the mascot of the Children's Film Festival