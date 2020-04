कच्चे बंदी कळंबा कारागृहात हलविले ; बिंदू चौक सबजेल कारागृह झाले रिकामे...

कोल्हापूर - कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी बिंदू चौक सबजेलमधील कच्च्या बंदींना आज मोठ्या बंदोबस्तात कळंबा मध्यवर्ती कारागृहात हलविले. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी प्रशासनाने हा निर्णय घेतला. नवीन येणाऱ्या एखाद्या बंदीमुळे चुकून कोरोना संसर्ग होऊ नये यासाठी बिंदू चौक सबजेल रिकामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार आज चार टप्प्यात बिंदू चौक सबजेलमधील सुमारे 148 न्यायालयीन बंदींना आज मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात कळंबा मध्यवर्ती कारागृहात हलवले. चार टप्प्यात ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. कळंबा कारृाहात सध्या 2325 बंदी आहेत. त्यांचा आणि या कच्च्या बंदीचा संपर्क होऊ नये यासाठी संबधित बंदींना कळंबा कारागृहातील स्वतंत्र कक्षात ठेवले जाणार आहे.

Web Title: Inmates at Bindu Chowk sub-jail were shifted to Kalamba Central Jail to prevent corona infection