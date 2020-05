महाराष्ट्राहून येणाऱ्यांना 14 दिवस क्वारंटाईन सक्तीचे ; कर्नाटकाचा निर्णय

बेळगाव - देशात विविध राज्यात कोरोना संसर्ग वाढला आहे. त्यापैकी महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आणि राजस्थान राज्यात सर्वाधिक रुग्ण आहेत. या राज्यातून कर्नाटकात येत असलेल्यांना 14 दिवस क्वारंटाईन सक्तीचे असणार आहे. 17 मेपर्यंत नियम जारी लागू आहे. देशात विविध राज्यात स्थलांतरीतांचे प्रश्‍न गंभीर बनले आहेत. आर्थिक चणचण भासते आहे. पोटाची खळगी भरणे कठीण झाले आहे. त्यासाठी घरी जाण्याची ओढ लागलेली आहे. त्यानुसार तिसऱ्या टप्यतील लॉकडाऊन घोषित केले. त्यावेळी उत्तर भारतीय वा अन्य राज्यातील व्यक्तींना त्यांच्या घरी जाण्यासाठी सेवा सिंधू योजनेखाली अर्ज करण्यास स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार अर्ज केलेल्यांना घरीही सोडले. शिवाय प्रवेशही देण्यात आला. अलिकडे नियमात बदल केला. महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान किंवा अन्य राज्यातील व्यक्ती कर्नाटकात येण्यासाठी इच्छूक असल्यास त्यांना त्वरीत ऑनलाईन परवानगी मिळत आहे. यासोबत एक मेसेजही त्यांना पाठविला आहे. त्यामध्ये कर्नाटकात आल्यास 14 दिवस क्वारंटाईन केले जाईल, अशी माहिती दिली आहे. सक्तीच्या क्वारंटाईमुळे तारांबळ उडाली आहे. अनेकांनी कर्नाटक दौरा रद्द केला. काहींनी विनंती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यानंतरही प्रतिसाद मिळाला नाही. क्वारंटाईन बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. वाचा - संशयितांना कॉरन्टांइन करण्यास ज्योतिनगरात स्थानिकांचा तीव्र विरोध... मुंबईत राहणाऱ्या माय लेकांनी सेवा सिंधूतर्गंत एप्रिल महिन्यांत अर्ज केला होता. एक ते दोन आठवडे अर्ज प्रलंबित राहिले. चार दिवसांपासून कार्यवाही सुरु केली. कर्नाटकात येण्यास मुभा दिली. पण, त्यासोबत एक अट घातली आहे. 14 दिवस क्वारंटाईन सक्तीचे असेल, असे स्पष्ट केले. हे एक प्रतिनिधीक उदाहरण आहे. प्रत्येकालाच क्वारंटाईन सक्तीचे असणार असल्याचे आरोग्य विभागाकडून स्पष्ट केले आहे. क्वारंटाईन कालावधीत प्रकृती ठणठणीत असल्यास संबधीत अधिकारी घरी सोडू शकतील. पण, संशयित रुग्ण वाटल्यास स्वॅब घेऊन प्रयोगशाळेला पाठविले जाईल. अहवाल निगेटिव्ह आल्यास घरी सोडण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिली.

