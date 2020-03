अंगवाडी कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कामापासून दूर ठेवा 

कोल्हापूर : अंगणवाडीतील जनजागृती स्वरूपाच्या कार्यक्रमाचा अतिरेक होत आहे. अंगणवाडीच्या मूळ हेतूलाच धोका बसत आहे. त्यामुळे सर्व कार्यक्रम स्थगित ठेवून त्याचा फेर विचार करावा, अशी मागणी जिल्हा अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष अतुल दिघे व सचिव सुवर्णा तळेकर यांनी महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याकडे केली. मागणी केलेल्या सर्व कार्यक्रमाचा अभ्यास केला जात आहे, सर्व सूचना लक्षात घेऊन तोडगा काढला जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी दिले.

कोल्हापूर येथील शासकीय विश्राम गृह येथे अंगणवाडी कर्मचारी संघाने मंत्री ठाकूर यांची भेट घेतली. श्री दिघे म्हणाले, " एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत अंगणवाडीच्या कामात पोषण व आकार प्रशिक्षण हे दोन महत्वाचे भाग आहे. यातील आकार कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत विविध कार्यक्रम घेतले जात आहे. अंगणवाडी सेविकांना मुलांना शिकविण्याएवेजी इतर कामातच गुंतावे लागत आहे. सध्या केंद्राकडून पखवाडा योजनेचा दिवसाचा कार्यक्रम आला आहे. अशा योजनांमुळे मुलांच्या पोषण व आकार ट्रेनिंगमध्ये अडथळा तयार होतो. तसेच त्यामुळे अंगणवाडीत मुलांच्या शिक्षणा बदल चुकीचा संदेश जातो व नुसते कार्यक्रमच केले जातात असे चित्र तयार होते. त्यामुळे सर्वाचे पुनरावलोकन करेपर्यंत असे सर्व कार्यक्रम स्थगित ठेवावे. याबाबतचे निेवेदनतही ठाकूर यांना दिले.

