"खारी' पार्टी सापडली  "खाकी' वर्दीच्या तावडीत 

गडहिंग्लज : हरळी बुद्रुक (ता. गडहिंग्लज) येथील एका पोल्ट्री शेडमध्ये खारी पार्टी करणाऱ्या नऊ जणांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. तिघे पळून गेले असून सहा जणांना ताब्यात घेतले. संचारबंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा गुन्हा त्यांच्यावर नोंदवला आहे. विरेश रंगराव मोर्ती, दीपक पांडूरंग पोटे, भास्कर दिनकर पाटील, विशाल सूर्यकांत तोडकर, लक्ष्मण पांडूरंग कुंभार, विशाल सदाशिव पताडे यांना ताब्यात घेतले असून पळून गेलेल्यांमध्ये आकाश अशोक नौकूडकर, राहूल रावसाहेब होडगे व अमर पांडूरंग पाटील यांचा समावेश आहे. पोलिसांनी सांगितले की, हरळीतील सिताफ यांच्या पोल्ट्री फार्ममध्ये 20 ते 25 युवक खारी पार्टी करीत असल्याची माहिती पोलिस पाटील रेणुका परीट यांना दूरध्वनीवरून कळाली. त्यानंतर सौ. पाटील यांनी पोलिस ठाण्याला या घटनेची माहिती दिली. त्यानुसार सहायक पोलिस निरीक्षक दिनेश काशिद यांनी सहकाऱ्यांसह संबंधित पोल्ट्री फार्मजवळ जाताच पार्टी करणाऱ्यातील काही जण तेथून पळून गेले. ज्यांना ताब्यात घेतले, त्यांच्याकडे अधिक चौकशी करता पळून गेलेल्यांची नावेही समजली. कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी संचारबंदी सुरू आहे. गर्दी केल्याने कोरोनाचा प्रसार होतो हे माहीत असूनही या युवकांनी जाणीवपूर्वक सोशल डिस्टन्सचे पालन न करता एकत्र येवून पार्टी करीत असल्याचे निष्पन्न झाले. यामुळे पोलिसांनी रात्रीच युवकांची रवानगी थेट ठाण्यात केली. रात्री उशिरा या सर्वांवर गुन्हा दाखल केला आहे. हवालदार श्री. गोजारे तपास करीत आहेत.

