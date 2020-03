कोल्हापूर - महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत मांडला. दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची घोषणा यावेळी त्यांनी केली, आमदार निधी दोन कोटी वरुन तीन कोटी करण्यात आला आहे. तसेच विविध योजना साठी निधींची घोषणा यावेळी करण्यात आली. कोल्हापुरसाठी काय ? कोल्हापुरातील शाहू मिल मधील प्रस्तावित स्मारकासाठी कृतीआराखडा

अंबाबाई मंदिर तिर्थ विकास आराखड्यासाठी निधी

माणगाव येथे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी निधी

कोल्हापूर विमातळ विकासासाठी भरिव निधी

